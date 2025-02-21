Кто такой "доктор" Слюсарчук и почему о нем все говорят

Соцсети буквально взорвались эмоциональным сообщением Андрея Слюсарчука, который обратился к Трампу и Путину. Сообщение получило кучу лайков и более 13 тысяч перепостов. А на следующий день разгорелся скандал, поскольку часть нашего общества вспомнила, кто такой "доктор" Слюсарчук.

РБК-Украина (проект Styler) напоминает историю Андрея Слюсарчука или, как его все называли "доктора Пи" и объясняет, почему он никакой не врач.

Кто такой Андрей Слюсарчук?

Андрей Слюсарчук, которого также называют "доктор Пи" - известный в Украине и за ее пределами мошенник, который благодаря многочисленным телевизионным программам получил славу человека "с феноменальными способностями". Конечно, никаких способностей у него нет, разве что - он гениальный лжец.

Из журналистских расследований известно, что Андрея Слюсарчука в 1971 году мать бросила в роддоме Житомира. Образование он получал в Бердичевской школе-интернате для детей-сирот. Впоследствии все документы Слюсарчука из интерната исчезли, а в других стояла дата рождения в 1974 году.

После школы "доктор Пи" два года учился в Казатине Винницкой области на штукатура-плиточника в училище железнодорожного транспорта. Впоследствии его перевели в ПТУ в Шептицкий Львовской области.

Учителя рассказывали, что Слюсарчук любил ходить с кейсом и стетоскопом (на манер врача) и проводил студентам сеансы гипноза за деньги. В 1990 году он получил диплом с профессией "помощник мастера".

В 1993 году пытался устроиться на должность врача-нейрохирурга в больницу Новояворовска Львовской области, но ему отказали. Известно, что он начал еще тогда заниматься врачебной практикой, но в других местах.

В 1996 году впервые попал в поле зрения правоохранительных органов - во Львовской области против него возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, но впоследствии его закрыли. Подобное дело было открыто и закрыто во Львове.

С 2003 по 2006 жил в общежитии НУ "Львовская политехника", где давал студентам психотропные препараты на основе своих сфальсифицированных диагнозов. Вымогал немалые деньги у родителей на лечение, угрожал самоубийством детей, распространял запрещенные медицинские препараты, в том числе и собственного производства - по 4 тысячи долларов за ампулу.

В 2006 году оказался на должности доцента кафедры Львовского государственного института современных новейших технологий и управления им. В том же году его перевели на должность профессора кафедры общих юридических дисциплин.

Свою популярность получил в период 2009-2011 годов, когда вместе с журналистом вел общественно-политическую программу "Игры разума" на радио "Эра".

Версия биографии от самого Слюсарчука

Слюсарчук рассказывал в многочисленных выступлениях и интервью, что его родители были медиками и погибли в ДТП, когда ему было 17 лет. И будто в 12 лет он поступил в Московский мединститут им. Пирогова, а после окончания сразу попал в аспирантуру и написал кандидатскую за полтора года.

В 1993 году приехал во Львовскую область ради любимой Анжелы, которая умерла впоследствии от сепсиса. И что он работал в районной больнице Новояворовска, но уволился из-за конфликтов с коллегами и был вынужден зарабатывать сеансами гипноза.

"Я вырос сиротой в детдоме. В детстве меня все называли психом и непредсказуемым. Я мечтал быть врачом в области нейрохирургии и психиатрии. Но мне говорили, что из меня получится только санитар или фельдшер. Я не сдавался и начал изучать самого себя", - рассказал он на пресс-конференции в 2009 году.

В биографии, которую он рассказывал, было также обучение на кафедре нейрохирургии, звание профессора, написание диссертаций, научные работы. Но сведений о его дипломах, научных публикациях, научных степенях отсутствуют в базах и любых архивах.

Настоящий расцвет карьеры Слюсарчука начался в период господства Януковича и его команды. В 2010 Дмитрий Табачник, который на тот момент был председателем Аттестационной комиссии Министерства образования, завизировал его аттестат "профессора кафедры нейрохирургии" и впоследствии он подтвердил, что Слюсарчук учился в РФ с 1985 по 1991 год - такие данные предоставила российская ВАК.

В 2011 году Слюсарчук получил от Януковича государственную премию Украины в области образования за научные достижения. Его способность запоминать была зафиксирована даже в "Книге рекордов Украины" - и после ареста все записи были удалены. Андрей Слюсарчук "доктор Пи" (фото: соцсети)

Арест и суды

14 ноября 2011 года Слюсарчук был арестован по подозрению в подделке документов и мошенничестве.

СМИ начали публиковать статьи с сомнениями относительно феноменальных способностей Слюсарчука еще раньше. Его называли "талантливым штукарем" и воплощение "Остапа Бендера". Впоследствии появилось журналистское расследование о "псевдопрофессоре", которое разоблачило его поддельные документы, дипломы и медицинскую практику. Статьи с разоблачением и передачи с разоблачительными сюжетами облетели все СМИ.

Расследование и суды тянулись почти три года и в феврале 2014 года Слюсарчук был приговорен к 8 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в 5 эпизодах незаконной лечебной деятельности, в 2 эпизодах убийства по неосторожности, в использовании заведомо поддельных документов и 5 эпизодах завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество).

Также его обязали вернуть средства, которыми он завладел во время "лечения" и выплатить компенсации.

Его отправили для отбывания наказания в колонию Ровенской области. В уже в 2016 году его отпустили из-под стражи.

Сейчас в его аккаунте указано, что он находится за границей, в Швейцарии. В своих сообщениях он и в дальнейшем подписывается, как нейрохирург и часто указывает местонахождение - Киев. Чем он занимается сейчас - неизвестно, хотя на его странице можно увидеть фото в больницах, и белом халате врача. Стоит отметить, что почти все сообщения - на украинском языке и очень эмоциональные.

Скандал с сообщением Слюсарчука

Скандал, которой разгорелся на днях из-за сообщения Слюсарчука, начался со слов:

"Вы хотите говорить о "мирных соглашениях", господин Трамп? Тогда послушайте меня, врача, который ежедневно кладет на стол операционной разорванные тела детей и взрослых! Который удаляет скальпелем обломки из их мозгов, который вытирает кровь из глаз матерей, потерявших всё!"

Именно из-за этих слов украинцы начали массово распространять это сообщение. Хотя Слюсарчук не имеет никакого отношения к хирургической практике, и не является врачом.

"Мошенник доволен. Ему даже не надо менять имя. Достаточно написать только щемящий пост, на хайпе вспомнить Трампа, и у него уже куча новой аудитории, новые фанаты, которые не умеют пользоваться поисковиками. Классическая технология. Так же люди, которые думают задницей, разносят контент из псевдопатриотических пабликов с картинками от ИИ и стихами о том, как предали неньку-Украину. Кто-то уже пишет: какая разница, что он мошенник, он же пишет такие важные вещи. Это и есть классическая технология дискредитации", - отреагировал на сообщение журналист Денис Казанский.

"Половина ленты у меня засорена этим дерьмом. У вас память короткая? Так пойдите хоть у Гугла спросите кого репостите. Доктор Пи. Такой себе Арестович, паразитирующий на теме медицины. Нет вопросов - талантливо. Как и всегда у любого афериста. Потому что именно зацепить вас за самое больное самыми понятными словами - основной прием, чтобы поймать на крючок. И - опа. Вы уже разносите текст о "его морге" и мозги детей с обломками с подписью "профессор нейрохирургии". В "его" морге - исключительно доверчивые идиоты, которых он "лечил". А знаете почему они ему верили? Потому что он был невероятно популярным. Распиарен и разнесен в массы не хуже Кашпировского и Чумака. Местное чудо. А знаете что вы делаете каждым репостом? Публикуете эмоциональный текст? Черта с два. Заново поднимаете его на волну популярности. Ну и легализуете его. И это ваша личная ответственность", - отметила известная военная и волонтер Леся Литвинова.