Кто такие "баглаї" и почему они "нападають": раскрываем секрет украинского фразеологизма

Фразеологизм "баглаї напали" встречается не очень часто, поэтому он может вызвать удивление у тех, кто слышит его впервые.

Это образное выражение используют, чтобы описать состояние лени, апатии или нежелания что-то делать.

Когда говорят, что на кого-то "напали баглаї", имеют в виду, что человек бездельничает, избегает работы или просто проводит время в безделье.

Слово "баглай" означает "ледар", "незграба", "дармоїд" - того, кто уклоняется от работы или не стремится быть полезным.

Интересно, что в украинском языке есть много синонимичных фразеологизмов, которые передают похожий смысл: "бити байдики", "сидіти склавши руки", "лежні лежати", "бомки бити" и др.

Дополнительный интерес вызывает то, что Баглаи - это еще и название села в Хмельницкой области. Почему оно получило именно такое название - точно неизвестно, но можно в шутку предположить, что местные жители всегда знали цену хорошему отдыху.

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