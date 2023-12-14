Тяжелобольная Тишкевич после реанимации и терапии показала, в каком состоянии находится сейчас (фото)

Екатерина Тишкевич вышла на связь после реанимации и интенсивной терапии и показала, в каком состоянии находится.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Екатерина Тишкевич вышла на связь

Тяжелобольная Екатерина Тишкевич впервые за долгое время вышла на связь и показала, как выглядит после тяжелого периода лечения.

Катя показала свое фото вместе с мужем Валентином Томусяком из больницы и поблагодарила своих поклонников и коллег за помощь.

"Выкарабкиваюсь. Спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь восстановления", - написала Тишкевич.

На фотографии актриса улыбается, но по глазам видно, что ей тяжело. На носу и на губах Катерина мажь небольшие раны, но они, скорее всего, скоро заживут. К счастью, девушка уже может сообщать сама о своем состоянии, а не из-за своего мужа и это уже хорошие новости.

Скриншот

Стоит сказать, что актриса достаточно быстро восстанавливается, ведь всего несколько дней назад она была в реанимации и нуждалась в немедленной помощи врачей, затем прошла интенсивную терапию и уже сейчас фотографируется для подписчиков и может выразить им благодарность.

Напомним, что ее муж Валентин, который не отходит от своей любимой ни на шаг, уже успел выразить свои слова благодарности за помощь, которую оказали люди, которым не все равно на здоровье Кати и сказал, что у его жены еще долгий путь до полного восстановления и выздоровления.

А болезнь у девушки довольно редкая, ее даже долго не могли обнаружить и понять, что именно происходит с Тишкевичем.

Сейчас Катя восстанавливается и радуется тому, что у нее есть большая и неравнодушная аудитория искренних и добрых людей, которые готовы прийти на помощь и выразить ее делом и действиями.