Кто такая Иванка Трамп? Все о ее муже, детях и сложных отношениях с Меланией

Иванка Трамп - старшая дочь американского президента Дональда Трампа. Она - от первого брака Трампа с моделью Иваной Младковой (Трамп). Иванка стала помощницей отца в политике, работала в его организациях и была советницей во время первой каденции Трампа.

Что стоит знать об Иванке Трамп, вернется ли она в Белый дом и какие у нее отношения с Меланией Трамп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто такая Иванка Трамп?

Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в семье Иваны и Дональда Трампа. Она стала первой дочерью и вторым ребенком в семье будущего президента США. Полное имя - Ивана Мари Трамп.

После школы поступила в колледж, а затем проучилась два года в Джорджтаунском университете и перевелась в Пенсильванский, где и получила степень бакалавра в области экономики.

Сейчас Иванка Трамп - предпринимательница, модель, писательница, политический деятель, телеведущая, модельер. С детства дружит с Пэрис Хилтон и Челси Клинтон.

У Иванки один старший брат - Дональд Трамп-младший, и двое младших - Эрик Трамп и Бэррон Трамп, и есть сестра - Тиффани Трамп.

Первая работа Иванки была Forest City Enterprises, а впоследствии она стала исполнительным вице-директором Trump Organization. К 2017 году она имела уже несколько собственных предпринимательских фирм.

В 2014 году Иванка открыла одноименный модный лейбл, который закрыла в 2018 году. Во время первой каденции Трампа в Белом доме - стала советницей отца.

Иванка Трамп (фото: Getty Images)

Кто муж Иванки Трамп?

В 2005 году Иванка познакомилась с бизнесменом Джаредом Кушнером - владельцем девелоперской компании и газеты New York Observer. Джаред - старший сын известного предпринимателя Чарльза Кушнера. Семья Джареда - из современной ортодоксальной еврейской общины Нью-Йорка.

Образование - степень бакалавра социологии в Гарвардском университете, в 2007 году он также окончил Нью-Йоркский университет.

В 2009 году Иванка Трамп и Джаред Кушнер поженились. Сначала они были общими друзьями по бизнесу, но дружба быстро переросла в настоящие чувства.

Также зять Трампа принимал активное участие в предвыборной компании и президентских выборах в 2016 году. С 2017 года - был старшим советником Трампа.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер (фото: Getty Images)

Что известно о детях Иванки Трамп

У Иванки и Джареда трое детей:

Арабелла Роуз - ей сейчас 13 лет (родилась 17 июля 2011 года)

Джозеф Фредерик - ему 11 лет (родился 14 октября 2013 года)

Теодор Джеймс - ему 8 лет (родился 27 марта 2016 года)

Какое вероисповедание у Иванки Трамп?

Согласно информации, опубликованной журналом Vogue еще в 2015 году, Иванка приняла иудаизм после свадьбы с Кушнером, родители которого являются ортодоксальными евреями. В октябре 2009 года она прошла процедуру гиюр и перешла из христианского пресвитерианства в иудаизм.

Иванка Трамп с Дональдом Трампом (фото: Getty Images)

Какие отношения у Иванки с Меланией Трамп?

Во время первого президентского срока Дональда Трампа ходили слухи о нестабильных отношениях Иванки Трамп и Мелании. Они взаимно уважали друг друга, однако дружбы между ними явно не было.

В 2020 году бывший советник Мелании Трамп написал книгу "Мелания и я", в которой Стефан Уинстон Волкофф описал, как Иванка пыталась вмешаться в инаугурацию отца, и это привело к "Операции "Блокировать Иванку". Операция была инициирована помощниками, но Мелания была в курсе.

В другой книге - Кэти Роджерс "Американская женщина", указывается, что проблемы между двумя женщинами возникли из-за попытки Иванки взять на себя многие обязанности, возложенные на первую леди.

Фактически, старшая дочь Трампа взяла под свой контроль восточное крыло Белого дома, когда Мелания еще жила в Нью-Йорке и ухаживала за Бэрроном. Кстати, Мелания называла Иванку - "принцессой".

Именно тогда могла возникнуть напряженность, хотя они это не афишировали. Но вся семья Трампа сплотилась вместе и отложила свои недоразумения, когда начались обвинения в сокрытии денег и суды. Меланию и Иванку стали чаще видеть вместе.

Эксперты говорят, что хоть дамы не станут, вероятно, лучшими друзьями, но и "топор войны" они пока зарыли.

После окончания первого срока президентства Трампа, Иванка решила уйти из политики.

Иванка Трамп (фото: Getty Images)

Почему Иванка не хочет жить в Белом доме

В 2022 году, когда Дональд Трамп заявил о желании баллотироваться в президенты, Иванка не была рядом с отцом. И на все вопросы журналистов отвечала, что не собирается возвращаться в политику.

"Я люблю политику и ее влияние. Я ненавижу политику. И, к сожалению, эти две вещи неразделимы. Это очень темное и негативное дело. В этом мире есть темнота, но я не хочу ее в свою жизнь. В какой-то степени я нахожусь в центре бури, мой отец скоро станет президентом. Некоторые люди любят гладиаторский аспект - борьбу. Но не я", - сказала Иванка.

После поражения Трампа в 2020 году она вместе с мужем и детьми переехала во Флориду и отошла от всех политических кампаний. Сейчас она готова быть рядом с Дональдом Трампом только как дочь.

"Мне кажется, я с нетерпением жду, когда смогу просто появиться для него как дочь, и быть рядом, посмотреть с ним фильм или спортивную игру. Я бы хотела знать, что он может быть со мной, и быть собой, просто расслабиться. Чтобы я могла быть для него просто любящей дочерью", - добавила Иванка.

Она призналась, что ей понравилось влияние, когда она была советником в Белом доме. Но ее решение не возвращаться было обусловлено тем, что она хочет поставить в приоритеты собственную семью.

"Главная причина, почему я не возвращаюсь служить сейчас, заключается в том, что я знаю цену, и это цена, которую я не хочу заставить своих детей нести. Моими основными целями быть лучшей долбаной мамой. Это тяжело. Я сейчас делаю все возможное, чтобы быть рядом в критические моменты, но и не пропускать любые маленькие события", - объясняет дочь Трампа.

Иванка Трамп (фото: Getty Images)

"Действительно, кажется, что очень легко принять решение, когда оно соответствует вашим основным ценностям. И моя самая высокая, самая главная ценность - семья", - добавила она.

Жена Эрика Трампа Лара подтвердила, что Джареду и Иванке было трудно в Белом доме - это стало для них испытанием. А сама Иванка говорит, что это был очень эмоциональный период.

"Я очень люблю своего отца. Но на этот раз я отдаю предпочтение своим маленьким детям и частной жизни своей семьи" - написала Иванка.