Резиденции Николая и Санты, катки и праздничные локации: куда в Киеве пойти на Рождество и Новый год

Рождество и Новый год в Киеве с семьей можно провести активно, ведь в городе функционируют несколько резиденций Святого Николая и Санта Клауса, а еще есть немало праздничных локаций, катков и мастер-классов.

Главная резиденция Святого Николая в "Мамаевой Слободе"

Дети смогут получить подарок от Святого Николая, если расскажут ему стихотворение или споют. Взрослые смогут насладиться травяным чаем с медовым вкусностями в уютном древнем домике.

Также в Мамаевой Слободе можно заказать мастер-классы по изготовлению рождественской свечи, росписи игрушек, выпекания медовых пряников, квесты, экскурсии, театрализованные действа и другие зимние развлечения.

Киев, ул. Михаила Донца, 2. Резиденция работает до 26 декабря, с 10.00 до 18.00 каждый день.

Резиденция будет работать до 26 декабря (фото: mamayeva-sloboda.kyiv.uа)

Резиденция Святого Николая в Большой Лаврской колокольне

Здесь дети и взрослые могут сфотографироваться со Святым Николаем, а также загадать желания под аркой колокольни. Также семьи могут посетить выставку картин Национального союза художников Украины, которая расположена рядом.

Киев, ул. Лаврская, 9, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра". Резиденция работает до 25 декабря, с 11:00 до 16:00.

Резиденция будет работать до 25 декабря (фото: dovkola.media)

Резиденция Санта Клауса "Зимняя сказка" в Ясногородке

Кроме общения с Сантой, дети могут попытаться самостоятельно изготовить новогодние игрушки и сувениры на мастер-классе. На выходных для малышей устраивают бесплатную костюмированную анимацию с конкурсами, танцами и играми.

Киевская область, с. Ясногородка, ул. Подлесная, 32, семейный экопарк "Ясногородка". Резиденция работает по 23 января, с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Резиденция будет работать до 23 января (фото: yasnogorodka.com.ua)

Резиденция Санты "Зимова країна" в "Экспоцентре Украины" (ВДНХ)

С 27 декабря по 7 января возле центральной елки будут показывать фольклорно-этнографическое представление, которое будет знакомить гостей с традициями и обычаями украинских зимних праздников.

В выходные и праздничные дни детей развлекают "снеговики" с анимационной программой. Рядом с резиденцией есть каток, рождественская ярмарка, смотровое колесо и Венецианская карусель. А еще - киоски с уличной едой на гриле, горячими напитками и глинтвейном.

Киев, пр-т Академика Глушкова,1. Локация будет работать до 8 января, с 10.00 до 23.00 ежедневно. Зимние развлечения продлятся до 17 марта.

Резиденция будет работать до 8 января (фото: vdng.ua)

Каток "IceLights" возле Арт-завода "Платформа"

Это довольно большой каток под открытым небом. Дети до 4 лет могут кататься бесплатно. Каток украшен праздничными гирляндами. Рядом можно купить горячие напитки и сладости. Для военных, пенсионеров, многодетных семей и людей с инвалидностью на катке действуют скидки. Время катания - не ограничено.

Киев, вблизи станции метро "Лесная". Каток будет работать по 31 января, пн.- чт. с 10.00 до 21.00, пн.- вс. и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Каток будет функционировать до конца января (фото: https://fastivnews.city)

Зимний городок "Кришталева ковзанка"

Площадь этого катка составляет 1600 кв. м льда. Рядом есть фотозоны, елка-кристалл, большая карусель, а также ларьки со сладостями и горячими напитками. Для военных и их семей действуют скидки.

Киев, ул. Днепровская Набережная, 12. Каток будет работать по 28 января, пн.- пт. с 12.00 до 22.00, сб.- нед. и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

Каток будет работать до 28 января (фото: nashkiev.ua)