"Хто не скаче - той м*скаль": Янукович з'явився і назвав причину війни на Донбасі

Віктор Янукович напередодні святкування 30-річчя Незалежності України раптово вирішив виступити з новим зверненням, в якому традиційно розповів про "держпереворот", повторив свої тези про нібито розгул радикалів і націоналістів, повідав про "антиросійську істерію", а також висловився про війну.

Суть чергового спічу Януковича полягає в тому, що Україна нібито спровокувала РФ на військове вторгнення й окупацію територій суверенної держави. А сигналом до такої атаки став, на думку "гаранта", невинний жартівливий вислів "про м**калів".

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обдурена довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд, невинне: "Хто не скаче - той м**каль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею", - йдеться у зверненні екс-президента, який втік до РФ.

Янукович фактично ретранслює основні постулати російської пропаганди про нібито насильницьку українізацію, репресії та найжорстокішу цензуру... змінює причину і наслідок, а тепер ввів у свій арсенал нову "фішку" Кремль-ТВ про недавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо роздачі Росією паспортів жителям ОРДЛО.

"До чого це призвело? До війни, до розколу українського суспільства, до перманентної соціальної нестабільності, глибокої економічної кризи, розгулу радикальних націоналістичних організацій, переслідування опозиції, закриття неугодних режиму телевізійних каналів. Це призвело до того, що громадянам Донбасу пропонують їхати в Росію, якщо вони не бажають підтримувати насильницьку українізацію, що проводиться, як це не дивно, російськомовним керівництвом держави, а жителям Криму відмовляють у праві вважати півострів своєю батьківщиною, оскільки вони там, нібито, лише тимчасові гості", - розповідає втікач.

Також Янукович стверджує, що Україна повинна була зберігати "багатовекторність", але фактично залишатися в орбіті РФ, а євроінтеграція була несвоєчасною.

Екс-президент запевняє, що при ньому жодних утисків мітингувальників в Україні нібито не було, але чомусь зовсім забуває про брутальний розгін студентів на Майдані 30 листопада 2013 року, про диктаторські закони 16 січня, і про багато іншого. Водночас Янукович вважає, що його влада демонструвала надзвичайну "м'якість".

Ознайомитися з повним текстом свіжого спічу Януковича "з нагоди" наближаючого свята в Україні День Незалежності, можна нижче:

Віктор Янукович зробив заяву про російсько-українську війну (фото: скрін)