"Хто не скаче - той м*скаль": Янукович объявился и назвал причину войны на Донбассе

Виктор Янукович накануне празднования 30-летия Независимости Украины внезапно решил выступить с новым обращением, в котором традиционно рассказал о "госперевороте", повторил свои тезы о якобы разгуле радикалов и националистов, поведал об "антироссийской истерии", а также высказался о войне.

Суть очередного спича Януковича заключается в том, что Украина якобы спровоцировала РФ на военное вторжение и оккупацию территорий суверенного государства. А сигналом к такой атаке стало, по мнению "гаранта", безобидное шутливое выражение "о м**калях".

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче - той м**каль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", - говорится в обращении сбежавшего в РФ экс-президента.

Янукович фактически ретранслирует основные постулаты российской пропаганды о якобы насильственной украинизации, репрессиях и жесточайшей цензуре... меняет причину и следствие, а теперь ввел в свой арсенал новую "фишку" Кремль-ТВ о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно раздачи Россией паспортов жителям ОРДЛО.

"К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов. Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", - рассказывает беглец.

Также Янукович утверждает, что Украина должна была сохранять "многовекторность", но фактически оставаться в орбите РФ, а евроинтеграция была несвоевременной.

Экс-президент заверяет, что при нем никаких притеснений митингующих в Украине будто бы не было, но почему-то совершенно забывает о брутальном разгоне студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, о диктаторских законах 16 января, и о многом другом. В то же время Янукович считает, что его власть демонстрировала необычайную "мягкость".

Ознакомиться с полным текстом свежего спича Януковича "по случаю" приближающего праздника в Украине День Независимости, можно ниже:

Виктор Янукович сделал заявление о российско-украинской войне (фото: скрин)