Розстріли на Майдані: суд дозволив заочне розслідування справи проти Януковича
Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Держбюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України. Мова йде про справи Майдану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.
Розслідування будуть здійснювати щодо справи про розстріли на Майдані, а саме за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних відносно мітингувальників у лютому 2014 в центральній частині міста Києва.
"Оскільки екс-президент наразі переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно нього за його відсутності (in absentia)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, екс-президент Віктор Янукович, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, організував працівниками правоохоронних органів силову протидію та розгін демонстрантів у 2014 році.
Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до смерті 62 осіб, повідомляє прокуратура.