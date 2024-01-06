Кто придумал праздновать Рождество 7 января

До того как в Украине ввели Новоюлианский церковный календарь, христианское Рождество отмечали 7 января, а 25 декабря - считали католическим. Однако это ошибочно.

И православные, и католики, и греко-католики отмечают Рождество в один день, но по разным календарям.

"Со времени введения в 1582 году Григорианского календаря и до начала 20 века разница между ним и Юлианским календарем достигла 13 суток. Поэтому те церкви, которые придерживаются Григорианского календаря, празднуют Рождество 25 декабря, а живущие по Юлианскому календарю - 7 января" , - объясняет религиовед Евгений Сависько.

В 1918 году произошла революция, и Украинская Народная Республика перешла на григорианский, то есть новый календарь. Он официально начал действовать с 16 февраля, этот день стали считать 1 марта.

"Однако РПЦ, а вместе с ней большинство православных верующих в Украине продолжило жить по Юлианскому календарю. Иногда его еще называют Староюлианским календарем, чтобы отличать от Новоюлианского календаря. Этот календарь пока не имеет разногласий с Григорианским", - добавляет эксперт.

Он также отмечает интересную формулу украинских протестантов. Она звучит так: "Дважды празднуем рождение Иисуса Христа, вдвое больше славим Его".

Но следует помнить, что точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. А в Библии есть только косвенные подсказки. Именно поэтому дата празднования Рождества Спасителя достаточно условна и приблизительна.

Новоюлианский календарь

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т.д.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.