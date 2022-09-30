Кто придумал НАТО и какие страны туда входят: интересные факты

Когда появилось НАТО

Днем рождения НАТО считается 4 апреля 1949 года, когда в Вашингтоне было подписано соглашение о создании международной межправительственной организации, военно-политического союза ряда государств Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора.

Так появилась Организация Североатлантического договора, или North Atlantic Treaty Organization (англ.) - сокращенно NATO.

НАТО осуществляет уникальную связь между двумя континентами, обеспечивая

основу для политического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности.

Фото: имплементация Договора президентом США Гарри Трумэном 24 августа 1949 года

Цели создания

Альянс был сформирован в 1948 году после Второй мировой войны с целью

установление гарантий безопасности для стран по обе стороны Атлантики.

Один из основных принципов заключался в том, что нападение на страну-члена НАТО является нападением на весь Североатлантический союз.

Основные задачи

Вот какие основные задания ставит перед собой Альянс:

обеспечение защиты своих стран-членов политическими и военными средствами;

участвие в сотрудничестве со странами-не членами Альянса по широкому

круга вопросов, связанных с безопасностью;

оказание помощи странам-членам и странам-партнерам в преодолении последствий природных катастроф, а также способствие сотрудничеству в области науки и охраны окружающей среды.

Военные структуры НАТО

Альянс не имеет постоянных вооруженных сил. Отдельные государства НАТО определяют, какие именно формирование и подразделения национальных вооруженных сил будут переданы в распоряжение Североатлантического союза для выполнения согласованных задач или операций.

Эти формирование остаются под национальным контролем до момента принятия

соответствующего решения, после чего они переходят под командование НАТО.

Ежедневная деятельность НАТО, гражданские и военные структуры, а также программа инвестиций в безопасность финансируются в рамках общего бюджета, в который каждая страна-член вносит взносы в соответствии с согласованным механизмом распределения расходов.

Войска НАТО (Фото: gettyimages.com)

Основные преимущества членства в НАТО:

вступление в Альянс является мощным стимулом для осуществления необходимых реформ в целях подъема уровня жизни граждан к стандартам стран развитой демократии;

получение гарантий обеспечения безопасности, территориальной целостности,

неприкосновенности границ и государственного суверенитета;

улучшение инвестиционной привлекательности для международных инвесторов;

рост интернационального авторитета; более широкие возможности непосредственной участия в выработке решений, касающихся глобальной безопасности;

участие в системе коллективной безопасности, которую образуют страны-члены НАТО выгоднее для экономики страны, чем обеспечение ее обороны самостоятельно, поскольку это уменьшает налоги граждан страны на содержание собственных вооруженных сил.

Какие страны входят в НАТО

С момента своего основания количество новых государств-членов Альянса увеличилось с первоначальных 12 до 30 стран. Кроме того, еще две державы - Швеция и Финляндия, в июле 2022 года уже подписали протокол о вступлении в НАТО. Сейчас в список стран-членов Альянса входят:

Бельгия (1949 - год вступления)

Великобритания (1949)

Дания (1949)

Италия (1949)

США (1949)

Канада (1949)

Франция (1949)

Исландия (1949)

Норвегия (1949)

Люксембург (1949)

Нидерланды (1949)

Португалия (1949)

Греция (1952)

Турция (1952)

Германия (1955)

Испания (1982)

Польша (1999)

Венгрия (1999)

Чехия (1999)

Болгария (2004)

Эстония (2004)

Латвия (2004)

Литва (2004)

Румыния (2004)

Словакия (2004)

Словения (2004)

Хорватия (2009)

Албания (2009)

Черногория (2017)

Северная Македония (2020)

Как функционирует НАТО

Каждая страна НАТО представлена в штаб-квартире в Брюсселе постоянной делегацией, формирующей Североатлантический совет. Ежедневная работа осуществляется секретариатом в штаб-квартире.

Секретариат избирает генерального секретаря Альянса, который также председательствует в Североатлантическом совете. В настоящее время генсеком НАТО является Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии (был избран с 2014 года).

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (фото: defense.gov)

Интересные факты

У НАТО есть свой собственный фонетический алфавит, известный как телефонный алфавит ІКАО. В нем буквам английского алфавита и цифрам присваиваются определенные кодовые слова (например: браво, эхо, отель, виски, зулу).

Официальными языками НАТО являются английский и французский.

Украина, в условиях внеблоковости, остается единственной страной-партнером, участвующей в 4 из 5 операций под руководством НАТО. К слову, статус партнера с расширенными возможностями НАТО наша страна получила 12 июня 2022 года.

В настоящее время, отражая полномасштабную военную агрессию РФ против нашего государства, Украина благодаря помощи с вооружением от стран Запада де-факто ускоренными темпами полностью переходит на стандарты Альянса в военной сфере.

Гаубицы 155-мм НАТОвского калибра, переданные США Украине в рамках пакета помощи (фото: popularmechanics.com)