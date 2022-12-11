Кто представит Украину на Евровидении 2023: прогноз таролога

Кто сможет поехать от Украины?

Отметим, что 17 декабря за право поехать на конкурс будут 10 участников из Украины.

5 из них будут петь на английском языке, все остальные - на украинском. Это - 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Так, таролог прогнозирует, что из Украины на конкурс поедет парень. Интересно, кто же это DEMCHUK или Moisei?

"Украинцам нужно более тщательно подходить к качеству музыки, которые они представляют. Карты указывают, что поедет парень от нашей страны. Что-то пойдет не по плану. Все детали отрывать не буду, так будет неинтересно смотреть", - рассказала нам Домини.

Кто победит в Нацотборе?

А вот данные украинских букмекерских контор свидетельствуют о том, победу в отборе одержит Jerry Heil с песней "WHEN GOD SHUT THE DOOR".

Яна - одна из самых известных и самых титулованных артисток среди всех конкурсантов. Поэтому прогноз выглядит не так уж безнадежно.

Второе место букмекеры отдают бандуристке KRUTЬ, для которой это уже второй Нацотбор.

Третье место делят между собой тернопольский дуэт TVORCHI и блоггер, актриса и певица из Ивано-Франковска FIINKA.

Интересно, что Moisei, 2TONE, OY Sound System и DEMCHUK, по версии букмекеров будут вероятно на четвертом месте.

А вот в Angelina и Tember Blanche букмекеры не слишком верят…