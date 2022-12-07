Кто представит Украину на Евровидении 2023 года: букмекеры назвали победителя

17 декабря в одном из киевских укрытий за победу в Нацотборе сразятся 10 как опытных, так и "зеленых", но крутых артистов.

Уже скоро станет известно, кто будет представлять Украину на конкурсе Евровидения 2023 года.

Тем временем букмекеры уже определились со своими фаворитами. Кто же они - читайте на Styler.

Кто победит в Нацотборе?

Согласно данным украинских букмекерских контор, победу в отборе одержит Jerry Heil с песней WHEN GOD SHUT THE DOOR. По правде, Яна - одна из самых известных и самых титулованных артисток среди всех конкурсантов. Поэтому прогноз выглядит правдоподобно.

Второе место букмекеры отдают бандуристке KRUTЬ, для которой это уже второй Нацотбор.

Третье место по состоянию на 7 декабря делят между собой тернопольский дуэт TVORCHI и блоггер, актриса и певица из Ивано-Франковска FIINKA.

За ними следуют Moisei, 2TONE, OY Sound System и DEMCHUK.

А вот в Angelina и Tember Blanche букмекеры не слишком верят…

Прогноз букмекеров по победителям Нацотбора на Евровидение 2023

Добавим, что выбирать представителя от Украины кроме самих зрителей, которые смогут голосовать за своего фаворита через приложение "Дія", будет тройка судей: лидер группы Антитела Тарас Тополя, фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения 2016 года Джамала.

А кто выиграет Евровидение 2023?

Хотя далеко не все страны определились со своими представителями на песенном конкурсе, но букмекеры уже принимают ставки на победителя Евровидения 2023 года.

Среди главных фаворитов представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании. Также эксперты прочат высокие места Норвегии, Франции, Греции, Польши и Австралии.

А вот победу в Англии (причем - с огромным отрывом), согласно данным букмекерских контор одержит Украина. Ну, мы и не против.

Коэффициенты на победу в Евровидении 2023 года (eurovisionworld.com)

Напомним, что 67-й песенный конкурс "Евровидение" весной следующего года будет принимать Ливерпуль. Действо пройдет с 9 по 13 мая.