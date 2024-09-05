Кто живет под древними руинами Рима? Узнайте подробности

Под древними руинами Рима, такими как Колизей и Римский форум, скрывается уникальная экосистема. Здесь обитают гигантские речные крабы, уже тысячелетиями адаптировавшиеся к жизни в подземных каналах и тоннелях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, кто приспособился к жизни под древними руинами Рима.

Неожиданная находка

В ходе раскопок на Форуме Траяна в Риме в 2005 году археологи обнаружили древнюю канализацию с мраморным бюстом императора Константина IV века и популяцией речных крабов. Эти крабы, известные как Potamon fluviatile, являются единственными крупными пресноводными крабами в Италии, и их происхождение может быть еще более древним, чем Римская империя.

Археологи были поражены количеством крабов и извлекали их ведрами. Популяция крабов, о которой мало знали в последние 15 лет, теперь может оказаться под угрозой исчезновения, несмотря на то, что они могли наблюдать за падением и подъемом империй.

Насколько древние эти крабы

У древних римских крабов интересная история. 2000 лет назад место, где стоят Колизей и Римский форум, было болотом, и крабы могли плавать в реке Тибр. Когда римляне строили Форум, они создали Cloaca Maxima, функционирующую и по сей день огромную систему водостоков.

Из-за того, что город разрастался, крабы больше не могли попасть к реке и остались жить в канализации. Они выходят на поверхность в большинстве своем ночью и питаются остатками пищи.

Биолог Марко Семинара объясняет, что в подземельях Рима много воды и укрытий, что помогает крабам выжить. Даже после распада Римской империи крабы продолжали жить в этой уникальной среде, что помогло им сохранить свою популяцию.

Что мы знаем о крабах

До 2005 года местные ученые очень мало знали о существовании крабов в Риме, рассказывает Марко Семинара. Он впервые услышал о них, когда был студентом. Раскопки 2005 помогли узнать больше об этой популяции.

С 2004 по 2006 год исследователи из университета Roma Tre поймали и изучили около 500 крабов. Оказалось, что римские крабы на 13-20% больше своих родственников в других регионах. Средний римский краб достигает приблизительно 7 см в длину, что является примером гигантизма - роста размеров всей популяции.

Также было установлено, что римские крабы растут медленнее и живут на пять с половиной лет дольше других крабов этого вида. Эти особенности развивались на протяжении многих столетий.

Во время раскопок в 2005 году также были обнаружены подземные каналы, которые защищали крабов от хищников, таких как чайки и вороны. Сейчас Семинара чаще находит части крабов, чем живых особей, ведь из-за изменения климата и повышения температуры крабы стали копать тоннели поглубже, чтобы избежать жары.

Выживут ли крабы

Чтобы помочь римским крабам выжить, исследователям нужны деньги для их изучения и разрешения на установку решеток по открытым каналам. Это поможет защитить крабов от птиц, которые могут их поймать.

Город пока не соглашается на эти предложения, потому что не хочет портить вид древних памятников. Хотя будущее крабов неопределенно, есть надежда, что когда-нибудь найдутся средства и заинтересованные люди для их защиты и исследования. Пока остается только наблюдать, смогут ли эти редкие крабы продолжать жить под руинами Рима.