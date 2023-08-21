Кто и как может получить увольнение от военной службы уже сейчас: полный список оснований
В Украине военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Вместе с этим в течение лета добавили несколько оснований для увольнения со службы. Однако для контрактников и мобилизованных - они разные.
Какие основания для увольнения от службы для контрактников
Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются. В частности, военные контрактной службы, которые не являются гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.
Военные контрактной службы не могут уволиться, если:
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у них есть жена (супруг) с инвалидностью
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один из родителей (своих или жены/супруга) имеет инвалидность I или II группы
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на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети рождены в другом браке и проживают с матерью, нужно подтвердить факт содержания детей документами об уплате алиментов
Основания для увольнения:
- по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев
- из-за достижения предельного возраста несения службы
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания
- по семейным обстоятельствам
Какие основания для увольнения от службы для мобилизованных
Военные, отбывающие службу по мобилизации, имеют следующие основания для увольнения:
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после достижения 60 лет
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после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишении звания
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после признания непригодным или временно непригодным с пересмотром комиссией ВВК
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одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно
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для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом
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по уходу за ребенком с инвалидностью
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для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью
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для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой
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в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью
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из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком
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по уходу за признанным судом недееспособным человеком
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в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны от агрессии РФ
Уволиться от военной службы можно только тогда, когда человек предоставит документы, подтверждающие основания для увольнения.
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