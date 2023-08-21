Кто и как может получить увольнение от военной службы уже сейчас: полный список оснований

В Украине военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Вместе с этим в течение лета добавили несколько оснований для увольнения со службы. Однако для контрактников и мобилизованных - они разные.

Об этом говорится в обновленных законах №8009 и №8169 .

Какие основания для увольнения от службы для контрактников

Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются. В частности, военные контрактной службы, которые не являются гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

у них есть жена (супруг) с инвалидностью

один из родителей (своих или жены/супруга) имеет инвалидность I или II группы

на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети рождены в другом браке и проживают с матерью, нужно подтвердить факт содержания детей документами об уплате алиментов

Основания для увольнения:

по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев

- на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев из-за достижения предельного возраста несения службы

несения службы в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы , ограничения свободы или лишения военного звания

, ограничения свободы или лишения военного звания по семейным обстоятельствам

Какие основания для увольнения от службы для мобилизованных

Военные, отбывающие службу по мобилизации, имеют следующие основания для увольнения:

после достижения 60 лет

после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишении звания

после признания непригодным или временно непригодным с пересмотром комиссией ВВК

одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно

для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом

по уходу за ребенком с инвалидностью

для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью

для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой

в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью

из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком

по уходу за признанным судом недееспособным человеком

в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны от агрессии РФ

Уволиться от военной службы можно только тогда, когда человек предоставит документы, подтверждающие основания для увольнения.