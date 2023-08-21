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Кто и как может получить увольнение от военной службы уже сейчас: полный список оснований

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Понедельник 21 августа 2023 11:13
Кто и как может получить увольнение от военной службы уже сейчас: полный список оснований Какие факторы являются основанием для увольнения от службы (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В Украине военное положение продлили до 15 ноября 2023 года. Вместе с этим в течение лета добавили несколько оснований для увольнения со службы. Однако для контрактников и мобилизованных - они разные.

Об этом говорится в обновленных законах №8009 и №8169.

Какие основания для увольнения от службы для контрактников

Основания для увольнения контрактников и мобилизованных отличаются. В частности, военные контрактной службы, которые не являются гражданами Украины, могут уволиться по собственному желанию.

Военные контрактной службы не могут уволиться, если:

  • у них есть жена (супруг) с инвалидностью

  • один из родителей (своих или жены/супруга) имеет инвалидность I или II группы

  • на содержании военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. Если дети рождены в другом браке и проживают с матерью, нужно подтвердить факт содержания детей документами об уплате алиментов

Основания для увольнения:

  • по состоянию здоровья - на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев
  • из-за достижения предельного возраста несения службы
  • в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения военного звания
  • по семейным обстоятельствам

Какие основания для увольнения от службы для мобилизованных

Военные, отбывающие службу по мобилизации, имеют следующие основания для увольнения:

  • после достижения 60 лет

  • после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишении звания

  • после признания непригодным или временно непригодным с пересмотром комиссией ВВК

  • одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно

  • для ухода за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом

  • по уходу за ребенком с инвалидностью

  • для ухода за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью

  • для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой

  • в связи с наличием жены, мужа, отца, матери с инвалидностью

  • из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком

  • по уходу за признанным судом недееспособным человеком

  • в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны от агрессии РФ

Уволиться от военной службы можно только тогда, когда человек предоставит документы, подтверждающие основания для увольнения.

Ранее мы рассказывали о том, что пограничникам откроют реестры призывников.

Читайте также о том, куда обращаться, если у вас возникли проблемы при прохождении ВВК.

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Мобилизация в Украине