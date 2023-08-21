Хто і як може отримати звільнення від військової служби вже зараз: повний перелік підстав
В Україні воєнний стан продовжили до 15 листопада 2023 року. Разом із цим протягом літа додали кілька підстав для звільнення зі служби. Втім для контрактників та мобілізованих - вони різні.
Які підстави для звільнення від служби для контрактників
Підстави для звільнення контрактників та мобілізованих відрізняються. Зокрема військові контрактної служби, які не є громадянами України можуть звільнитися за власним бажанням.
Військові контрактної служби не можуть звільнитися, якщо:
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у них є дружина (чоловік) з інвалідністю
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один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи
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на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Якщо діти народжені в іншому шлюбі й проживають з матір'ю, потрібно підтвердити факт утримання дітей документами про сплату аліментів
Підстави для звільнення:
- за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців
- через досягнення граничного віку несення служби
- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання
- за сімейними обставинами
Які підстави для звільнення від служби для мобілізованих
Військові, які відбувають службу по мобілізації, мають наступні підстави для звільнення:
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після досягнення 60 років
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після набрання сили судового вироку щодо позбавлення, обмеження волі або позбавлення звання
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після визнання непридатним або тимчасово непридатним з переоглядом комісією ВЛК
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одинокі батьки, які виховують дитину самостійно
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для догляду за дитиною, хворою на тяжкі хвороби, передбачені законом
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для догляду за дитиною з інвалідністю
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для догляду батька, матері, дружини, чоловіка з інвалідністю
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для опіки над хворими батьком, матір'ю, чоловіком, дружиною
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у зв’язку з наявністю дружини, чоловіка, батька, матері з інвалідністю
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через вагітність та для відпустки по догляду за дитиною
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для догляду за визнаною судом недієздатною особою
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у разі, якщо родичі мобілізованого загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони від агресії РФ
Звільнитися від військової служби можна лише тоді, коли людина надасть документи, які підтверджують підстави для звільнення.
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