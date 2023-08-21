Хто і як може отримати звільнення від військової служби вже зараз: повний перелік підстав

В Україні воєнний стан продовжили до 15 листопада 2023 року. Разом із цим протягом літа додали кілька підстав для звільнення зі служби. Втім для контрактників та мобілізованих - вони різні.

Про це йдеться в оновлених законах № 8009 і № 8169 .

Які підстави для звільнення від служби для контрактників

Підстави для звільнення контрактників та мобілізованих відрізняються. Зокрема військові контрактної служби, які не є громадянами України можуть звільнитися за власним бажанням.

Військові контрактної служби не можуть звільнитися, якщо:

у них є дружина (чоловік) з інвалідністю

один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи

на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Якщо діти народжені в іншому шлюбі й проживають з матір'ю, потрібно підтвердити факт утримання дітей документами про сплату аліментів

Підстави для звільнення:

за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців

- на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців через досягнення граничного віку несення служби

несення служби у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі , обмеження волі або позбавлення військового звання

, обмеження волі або позбавлення військового звання за сімейними обставинами

Які підстави для звільнення від служби для мобілізованих

Військові, які відбувають службу по мобілізації, мають наступні підстави для звільнення:

після досягнення 60 років

після набрання сили судового вироку щодо позбавлення, обмеження волі або позбавлення звання

після визнання непридатним або тимчасово непридатним з переоглядом комісією ВЛК

одинокі батьки, які виховують дитину самостійно

для догляду за дитиною, хворою на тяжкі хвороби, передбачені законом

для догляду за дитиною з інвалідністю

для догляду батька, матері, дружини, чоловіка з інвалідністю

для опіки над хворими батьком, матір'ю, чоловіком, дружиною

у зв’язку з наявністю дружини, чоловіка, батька, матері з інвалідністю

через вагітність та для відпустки по догляду за дитиною

для догляду за визнаною судом недієздатною особою

у разі, якщо родичі мобілізованого загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони від агресії РФ

Звільнитися від військової служби можна лише тоді, коли людина надасть документи, які підтверджують підстави для звільнення.