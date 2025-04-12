Рудинский, Jerry Heil и другие звезды стали частью выставки об эмоциях: что ждет посетителей в Киеве

25 апреля в Киеве открывается интерактивная выставка "Третє дихання", к которой были привлечены ведущие психологи, художники и эксперты. Проект призван помочь украинцам исследовать свои эмоции, найти внутреннюю устойчивость и поддержать ментальное здоровье.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

На площади 4000 м² размещено более 50 инсталляций и тематических зон - от "Атласа эмоций", созданного при участии актера Александра Рудинского, до VR-опытов полета в космос и восхождения на Говерлу.

Выставка имеет благотворительную цель: 50% с продажи каждого билета передадут на психологическую реабилитацию пациентов центра Superhumans и их семей.

После завершения работы экспонаты передадут реабилитационным и психологическим центрам по всей стране.

"Пространство "Третє дихання" станет местом встречи и поможет каждому посетителю лучше узнать себя, исследовать свои эмоции, найти внутренний ресурс и открыть третье дыхание, когда, кажется, даже второго уже не хватает", - отмечает генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева. Афиша выставки "Третє дихання"

Куратором проекта выступила психолог Светлана Ройз. В создании выставки также приняли участие всемирно известные ученые - Бессел ван дер Колк, Джозеф Леду и Ив Экман.

К проекту присоединились и украинские звезды. Jerry Heil, Ярослава Магучих, Мария Рудинская, Валентин Михиенко ("Львы на джипе"), стендап-комик Василий Байдак и блогер Михаил Лебига стали частью интерактивных блоков, которые транслируют эмоциональные истории, помогают "выпустить пар", найти спокойствие или радость.

"На выставке "Третє дихання" можно позволить себе радоваться, смеяться, грустить, высвободить злость. И найти "своих". И, возможно, почувствовать момент, когда после усталости приходят новые силы и появляется надежда", - подчеркивает Светлана Ройз.

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