Хрустящие кабачки в пивном кляре: рецепт вкусной закуски к обеду

Кабачки - один из самых распространенных и полезных овощей. Из него можно приготовить множество блюд, от салатов до лапши и даже овощных фрикаделек. Один из самых простых вариантов, который сэкономит время и усилия, является приготовление кабачков в кляре, что придает блюду незабываемый вкус.
О том, как готовить кабачки в кляре с пивом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.
Для того чтобы приготовить такую простую закуску, вам нужны следующие ингредиенты:
Помойте кабачок, уберите влагу полотенцем или салфетками и нарежьте овощ на кружки шириной 1 см.
Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок - и перемешайте компоненты.
Приготовьте кляр: для этого в миску разбейте яйцо, добавьте 100 г муки и соли. Слегка перемешайте и постепенно влейте пиво, не переставая перемешиваться. Смешайте все до однородной смеси.
Насыпьте в миску оставшуюся муку, обваляйте кабачок, после чего окуните кусочек в кляр. Разогрейте масло на сковороде, после чего обжарьте кабачки с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые кабачки выложите на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир - и кабачки можно есть.
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