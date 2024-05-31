Хрустящие кабачки в пивном кляре: рецепт вкусной закуски к обеду

Что нужно для кабачков в пивном кляре

Для того чтобы приготовить такую простую закуску, вам нужны следующие ингредиенты:

кабачок - 1 шт.;

мука - 140 г;

яйца - 1 шт.;

пиво - 150 мл;

сушеный чеснок - 5 г;

масло - 40 мл;

перец - по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить кабачки в пивном кляре

Помойте кабачок, уберите влагу полотенцем или салфетками и нарежьте овощ на кружки шириной 1 см.

Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте соль и перец по вкусу, чеснок - и перемешайте компоненты.

Приготовьте кляр: для этого в миску разбейте яйцо, добавьте 100 г муки и соли. Слегка перемешайте и постепенно влейте пиво, не переставая перемешиваться. Смешайте все до однородной смеси.

Насыпьте в миску оставшуюся муку, обваляйте кабачок, после чего окуните кусочек в кляр. Разогрейте масло на сковороде, после чего обжарьте кабачки с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые кабачки выложите на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир - и кабачки можно есть.