Названы основные симптомы, которые указывают на неправильное питание
Здоровое питание - это не только хорошая фигура, но и решение многих проблем со здоровьем. К счастью, этот процесс не нуждается в полном отказе от любимых продуктов, и начать питаться правильно несложно. К тому же, некоторые признаки указывают на то, что вы питаетесь неправильно.
Об этом сообщила нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова в Instagram.
Симптомы неправильного питания
По ее словам, обычно тело подает сигналы о том, что что-то с ним не так. Обращая внимание на эти предупреждения можно понять, какие пищевые привычки нужно изменить для улучшения самочувствия и здоровья.
К симптомам, указывающим на неправильное питание, входят:
- отечность рук, ног, лица ⠀
- мешки под глазами ⠀
- тяжесть в животе после еды
- акне, другие высыпания на коже
- раздражительность, апатия, депрессия, панические атаки
- воспаление суставов ⠀
- сухость кожи и выпадение волос
- нарушения в работе щитовидной железы
- высокий холестерин или глюкоза крови
- цистит
- сонливость и общая слабость
- анемия и другие дефициты витаминов и микроэлементов
- боли в животе, запоры, поносы и изменения характера кала
Нутрициолог говорит, что любая симптоматика начинается с неправильного питания.
Чтобы наладить свое питание, нужно подобрать правильный рацион, выявить и вылечить проблемы с ЖКТ, дефициты витаминов и микроэлементов.
Основные правила правильного питания
Тарелка здорового питания
Старайтесь ежедневно употреблять в пищу полезные продукты из всех групп: овощи, фрукты и ягоды, бобовые, яйца, рыбу, мясо, полезные жиры и масла, орехи и семена, цельнозерновые и молочные продукты.
Пейте достаточно воды
Возьмите за правило в течение дня выпивать не менее 1,5-2 л воды. Следует помнить, что чай, кофе и соки не заменяют воду.
Ешьте медленно
Еду следует тщательно пережевывать. Процесс переваривания начинается уже в полости рта: ферменты, производящие слюнные железы, способствуют расщеплению и начальному обеззараживанию пищи.
Меньше сладкого
Сахар - это источник пустых калорий, не содержащий питательных веществ. Рекомендуется отказаться от употребления сахара и сладостей вообще. Лучше отдать предпочтение фруктам, ягодам и меду.
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