Хреновуха и контабас: какие 7 спиртных напитков пили наши предки

Украинская культура богата разнообразными напитками, среди которых важное место занимают спиртные. Эти напитки не только олицетворяют многовековые традиции, но и являются неотъемлемой частью праздничных застолий и народной кухни. Какие семь самых известных украинских алкогольных напитков обладают старинными корнями?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какой алкоголь сотни лет назад пили украинцы.

Горилка

Горилка является символом украинской культуры, ее название происходит от слова "гореть". До XIX века водкой называли любой крепкий алкоголь, полученный путем дистилляции, а затем выделили несколько ее видов.

Популярными были названия типа "хлебное вино" или "двойное вино". Современная водка обычно производится из пшеницы или картофеля и занимает почетное место на праздничных столах. Она может подаваться в чистом виде или быть основой для настоек.

Пиво

Украинское пивоварение имеет давнюю историю, особенно в Западной Украине. Первая пивоварня была открыта во Львове еще в XV веке, что делает город одним из центров пивоварения в Украине.

В то время пиво было важной частью повседневной жизни и во Львове даже существовал союз пивоваров, что свидетельствует о масштабности этого ремесла.

Львовское пиво, в частности, приобрело популярность благодаря своим особым рецептам и качеству, и сегодня многие украинские пивоварни продолжают эту традицию, производя различные сорта пива, от классических светлых до темных и крафтовых.

Темное и светлое пиво в Украине пьют уже сотни лет (фото: Freepik.com)

Медовуха

Медовуха - один из старейших напитков Украины, известный еще со времен Киевской Руси. Кроме медовухи существовали и другие ее варианты: квасный мед, медовое вино, медовица.

Традиционный способ приготовления предполагал "шумирование", когда мед разводили водой, добавляли дрожжи и ждали, пока напиток перестанет пениться. Существовали также вареные медовухи, где мед предварительно кипятили. Прочность медовых напитков варьировалась от 9 до 14%.

Для вкуса добавляли травы, ягоды или фрукты. Напиток хранили в специальных медовых погребах, где его выдерживали до праздников или свадеб.

Настойки

Настойки на основе водки пользовались большой популярностью в народной культуре, и их готовили с различными ингредиентами: фруктами, ягодами, травами или корнями. Вот несколько популярных видов настойок:

Варенуха - водка, вареная с сухофруктами.

- водка, вареная с сухофруктами. Запеканка - водка, вареная со специями.

- водка, вареная со специями. Кусака - настойка на имбири, кардамоне и перце.

- настойка на имбири, кардамоне и перце. Контабас - смородиновая настойка, сделанная из почек смородины.

- смородиновая настойка, сделанная из почек смородины. Хреновуха - настойка на корне хрена с медом.

- настойка на корне хрена с медом. Пыреевка - настойка на корне пырея, распространенного сорняка.

В приготовлении настоек украинцы показывали большую изобретательность с ингредиентами (фото: Freepik.com)

Наливки

Наливки изготовляли еще с давних времен, причем без добавления спирта или водки. Зрелые ягоды смородины, вишни, малины или сливы пересыпали сахаром и оставляли бродить. После того как ягоды пускали сок, смесь настаивалась около месяца.

После этого полученную жидкость сливали, а ягоды использовали для начинки в пироги. Наливки были популярным напитком на праздничных столах благодаря своему сладкому вкусу и относительно небольшой крепости.

Вино

Украинское виноделие имеет давнюю историю, которая ведет начало еще в античные времена, когда на юге современной Украины и в Крыму проживали греки. Позже, в эпоху средневековья, вино производилось преимущественно в монастырях, в частности в Киево-Печерской Лавре.

Сегодня в Украине производят разнообразные вина - от сухих до десертных, из винограда, который выращивается преимущественно на Закарпатье и в Одесской области. Домашнее виноделие также популярно, особенно в сельских регионах.

Вино в Украине пьют еще с античных времен (фото: Freepik.com)

Квас

Квас - это традиционный слабоалкогольный напиток, который производится путем брожения хлебного или фруктового настоя. Хотя квас чаще считают безалкогольным напитком, он содержит в своем составе до 1,5% алкоголя.

Квас был популярным напитком не только в Украине, но и во многих других славянских странах. Особенно часто его употребляли летом как освежающий напиток.