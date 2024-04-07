Крестопоклонная неделя 7 апреля: какие запреты в этот день и что обещают приметы

Традиции Крестопоклонной

Крестопоклонная - важный элемент Великого поста, ведь соблюдать правила становится труднее из-за душевного и физического исчерпания. Учитывая это, чтобы поощрить и поддержать дух, церковь призывает в этот день особо чтить Крест Господень как пример могущества и выносливости в духовной борьбе.

Однако в этот день крест воспринимают не как символ мучений, а как символ победы и радости, а также света Воскресения. Именно по этой причине воскресенье 7 апреля называется Крестопоклонная.

Сегодня в церквях проводятся ранние и вечерние службы, Литургия по чину святителя Василия Великого, читается Евангелие у алтаря, а после великого славословия совершается поклонение кресту.

Кроме того, на Литургии поют "Кресту Твоему..." вместо "Святой Боже". Украшенный цветами святой крест выносят в канун праздника после вечерней на престол. Однако прежде чем приложиться к святому кресту, необходимо помолиться, признавая свои грехи и вину.

"Кресту Твоему поклоняемся, Владыка,

и святое Воскресение Твое славим."

Также к этому дню могли выпекать постные пироги - ведь соблюдали пост - в виде креста.

Кто такой преподобный Георгий

Преподобный Георгий, один из основателей иконопочитания, родился в 7 веке в Сирии и с детства посвятил свою жизнь служению Господу.

Исповедником Георгия стали называть во времена правления Льва Исаврянина, когда, подвергшись гонениям от иконоборцев, преподобный не отрекся от убеждений и помогал прийти к вере другим.

Однако позже к власти пришел Константин Порфирородный - и Георгий стал митрополитом Митиленским. На протяжении всего своего служения преподобный Георгий отличался милосердием, основал многочисленные церкви и помогал всем, даже несмотря на опасность.

Почему почитают Петра Сагайдачного

Петр Конашевич-Сагайдачный, во времена которого произошло реформирование украинского казацкого войска, был не только выдающимся гетманом с новаторским подходом к военному делу, но и ярым защитником православия.

Обучение в Острожской школе сформировало политические взгляды и убеждения Сагайдачного, который вместе со всем войском Запорожским вступил в Киевское (Богоявленское) братство и способствовал восстановлению православной иерархии в Украине, инициировав назначение Иова Борецкого Киевским митрополитом.

В течение своей жизни гетман принимал участие в развитии национального образования и защищал православие, помогая церквям и школам, и перед смертью завещав свое имущество на благотворительные, образовательные и религиозные цели.

Народные приметы на 7 апреля

Если сегодня не прекращается сильный дождь - будет плохой урожай калины.

Однако, если 7 апреля дождь - малина уродит обильно.

В Крестопоклонную неделю на небе много звезд - будет много грибов и ягод в лесах.

7 апреля мороз до рассвета - будет хороший урожай гречки.

Что нельзя делать сегодня

Как и во все церковные праздники, 7 апреля запрещено: