Крещение-2025. Где и когда в Хмельницком обустроят места для купания
Праздник Крещения Господня в Хмельницком будут отмечать по новоюлианскому церковному календарю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета в Telegram.
Где обустроят места для купания и когда освятят воду
В горсовете рассказали, что места купания для желающих окунуться в ледяную воду на праздник Крещения Господня (Богоявления) обустроят в Хмельницком:
- на правом берегу реки Южный Буг, вблизи аварийно-спасательной станции (переулок Лодочный, 11)
- на левом берегу реки, вблизи ДЮСШ №4 (улица Н. Береговая, 2/1)
Уточняется, что они будут обустроены в период с 19:00 5 января до 19:00 6 января - с учетом комендантского часа.
Жителям и гостям города объяснили, что именно на этих локациях:
- будут функционировать пункты обогрева
- будут функционировать раздевалки
- будут дежурить работники ГСЧС
- будут дежурить работники городской коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах
- будут дежурить медицинские работники
"За охраной общественного порядка будут следить работники полиции", - добавили в Хмельницком городском совете.
Церемония освящения воды состоится 6 января в 7:00 - на правом берегу реки, вблизи аварийно-спасательной станции.
"Просим обратить внимание, что 19 января места для купания обустраиваться не будут", - подытожили в горсовете.
Публикация Хмельницкого горсовета (скриншот: t.me/khm_gov_ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.
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