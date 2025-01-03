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Крещение-2025. Где и когда в Хмельницком обустроят места для купания

Пятница 03 января 2025 12:26
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Крещение-2025. Где и когда в Хмельницком обустроят места для купания Нырять в зимнюю воду нужно осторожно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Праздник Крещения Господня в Хмельницком будут отмечать по новоюлианскому церковному календарю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета в Telegram.

Где обустроят места для купания и когда освятят воду

В горсовете рассказали, что места купания для желающих окунуться в ледяную воду на праздник Крещения Господня (Богоявления) обустроят в Хмельницком:

  • на правом берегу реки Южный Буг, вблизи аварийно-спасательной станции (переулок Лодочный, 11)
  • на левом берегу реки, вблизи ДЮСШ №4 (улица Н. Береговая, 2/1)

Уточняется, что они будут обустроены в период с 19:00 5 января до 19:00 6 января - с учетом комендантского часа.

Жителям и гостям города объяснили, что именно на этих локациях:

  • будут функционировать пункты обогрева
  • будут функционировать раздевалки
  • будут дежурить работники ГСЧС
  • будут дежурить работники городской коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах
  • будут дежурить медицинские работники

"За охраной общественного порядка будут следить работники полиции", - добавили в Хмельницком городском совете.

Церемония освящения воды состоится 6 января в 7:00 - на правом берегу реки, вблизи аварийно-спасательной станции.

"Просим обратить внимание, что 19 января места для купания обустраиваться не будут", - подытожили в горсовете.

Крещение-2025. Где и когда в Хмельницком обустроят места для купания

Публикация Хмельницкого горсовета (скриншот: t.me/khm_gov_ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились даты Крещения Господня и Богоявления после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, а также "смывают" ли на самом деле массовые крещенские купания человеческие грехи.

Читайте также, как украинцы привыкают к новому церковному календарю и кому переход на него дался легче всего.

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