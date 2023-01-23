На Крещатике построят новый ТЦ. Уже известно, как он будет выглядеть (фото)

На Крещатике планируют открыть новый двухэтажный торговый центр. На первом этаже обустроят магазины, а на втором - заведение общепита. Новый ТЦ обустроят на месте некогда популярного ресторана "Гималаи".
Реконструированное здание будет из большого количества стекла и не будет нарушать целостность исторической архитектуры. Авторы проекта уже обнародовали первые фото.
Об этом сообщает издание "Хмарочос".
В октябре 2022 года началась реконструкция заброшенного сооружения, которое раньше было рестораном "Гималаи" и расположено по адресу Крещатик, 23 б.
О том, как будет выглядеть новое сооружение, рассказал главный архитектор проекта Александр Кумейко. Его команда откорректировала уже существующий проект реконструкции здания, разработанный в 2014-2016 годах.
Ранее сообщалось, что на Крещатике хотят построить шестиэтажный ТЦ, но Кумейко опроверг эту информацию.
"У нас есть ограничения от Минкульта - высота не более 8 метров. Мы это отразили в проекте. Его уже согласовали и в департаменте охраны культурного наследия, и на градсовете департамента архитектуры и градостроительства", - объясняет архитектор.
Разработчики проекта будут придерживаться существующей исторической архитектуры и метода контраста.
"Наше здание имеет два этажа, окружающие сооружения имеют большую этажность и из-за совершенно разной масштабности, мы решили работать на контрасте. В исторической застройке нейтральным решением по фасадам является использование большого количества стекла, что подтверждает европейская практика. Это решение позволяет максимально нейтрализовать любое влияние на историческую застройку", - рассказал Кумейко.
Поэтому было принято решение сделать лаконичную форму без использования псевдоисторических мотивов. Она позволяет иметь свою выразительность, не нарушая историческую застройку.
По его словам, компания будет сотрудничать с профессиональными озеленителями по обустройству участка вокруг. Этот вопрос будут обсуждать с представителями городских властей, поскольку участок возле здания принадлежит городу. Соответственно, все планы по благоустройству территории перед зданием будут согласовывать с Киевзеленстроем.
Напомним, что ранее в сети уже распространялись предварительные варианты реконструкции здания на Крещатике, 23 б. Они очень отличаются от сегодняшнего проекта.
Для сравнения, добавляем фото, как выглядело это здание в 90-х годах, когда там был популярный ресторан "Гималаи".
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