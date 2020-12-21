Як зберігати зелень свіжою і довго в холодильнику: дієві способи

На жаль, свіжа зелень зберігається не довго (ілюстративне фото: pixabay.com)

Свіжа зелень багата корисними елементами й насичує страви приємним смаком. Втім, вона має один недолік, бо швидко псується. Улітку придбати зелень немає проблеми і її можна зірвати на власному городі, а от взимку не лише її пошуки є справжнім випробуванням, а й зберігання рослин. Багато господинь мають проблему, що після покупки петрушки, кінзи чи руколи вони втрачають свою свіжість, в’януть і жовтіють.

Фахівці дали поради для збереження зелені, які оприлюднило видання Ukr.Media. Так, однією із найбільш поширених помилок є миття зелені під проточною водою перед тим, як покласти її до холодильника. Робити це потрібно безпосередньо перед використанням.

Пояснюється, що зелень в супермаркеті тривалий час була у вологому середовищі, і стебла за той час встигають насититися вологою. А додаткове завчасне миття негативно впливатиме на подальшу якість рослин і сприятиме їхньому в'яненню.

Втім, хоч від завчасного миття зелені краще відмовитися, але повністю без води зелень залишати не можна. Для прийнятних умов зберігання слід помістити пучок у вологий марлевий рушник або в будь-яку тканину, яка пропускає повітря, а після цього у поліетиленовий пакет. Втім, фахівці наголошують, що рушник необхідно щодня змінювати змочувати.

Як альтернативу зберіганню у холодильнику, можна обрати банку з водою. Туди слід помістити пучок, але не підрізати кінці. Якщо зробити це, то доведеться банку з водою закрити кришкою. Воду у місткості також потрібно змінювати щодня.

Один із кращих варіантів збереження свіжості зелені — це її зберігання у вакуумній місткості. Таке середовище створює максимальну вологість, необхідну для зелені і не дозволяє пересихати. Наприклад, такий спосіб допоможе тому ж листю салату до 4 днів зберігати свій первозданний вигляд, а петрушці або кропу майже три тижні залишатися свіжими.

Перед тим, як зберігати зелень в холодильнику, її потрібно перебрати і розфасувати кожен вид зелені потрібно окремо від іншого. Усі рослини мають свої умови зберігання. Винятком може бути лише заморожування, адже в такому варіанті зберігання температура однакова для різної зелені.

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