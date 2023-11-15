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"Хотела, чтобы все закончилось": Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко

Среда 15 ноября 2023 12:53
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"Хотела, чтобы все закончилось": Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко Арсен Мирзоян назвал причину смерти Нины Матвиенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко умерла 8 октября. Звезда не дожила несколько дней до своего 76-го дня рождения. Певец Арсен Мирзоян назвал причину смерти своей тещи. Как оказалось она долго скрывала свою болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова Мирзояна в интервью Славе Демину на YouTube-шоу "Слава+".

С какой болезнью боролась артистка

По словам певца, Нина Матвиенко боролась с онкологией. Он отметил, что было тяжело видеть Нину Митрофановну в таком состоянии, ведь около месяца она лежала в больнице.

Тогда артистка подпускала к себе только дочь и внучек, а потом приходили все, кто мог, ведь надо было привозить лекарства и просто с ней говорить.

&quot;Хотела, чтобы все закончилось&quot;: Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко

Арсен Мирзоян (скриншот)

Однако, Мирзоян добавил, что Матвиенко считала себя абсолютно здоровым человеком и на уговоры семьи пройти обследование отвечала, что хорошо себя чувствует.

"Она всегда была на диетах, вела здоровый образ жизни", - сказал он.

Во время последнего разговора с Арсеном Нина Митрофановна только спросила его: "Когда это все кончится?"

Он рассказал, что не знает, понимала ли певица приближение смерти. Тогда она хотела только одного - "чтобы все это как-то кончилось".

Что известно о Нине Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко - известная украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.

Она вела активную общественную и благотворительную деятельность.

Известной авторка и исполнительница стала благодаря многим своим песням. Самые известные песни Нины Матвиенко:

  • Сіла птаха
  • Колискова зорі
  • Дикі гуси
  • Покохала
  • Чому розплетена коса

У Нины Матвиенко есть дочь, также известная украинская певица Тоня Матвиенко.

Прощание с легендой прошло 11 октября в Киеве.

&quot;Хотела, чтобы все закончилось&quot;: Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко

Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

Ранее мы сообщали, как украинцы оплакивали Нину Матвиенко.

Также читайте, какие малоизвестные факты из жизни Матвиенко знают не все.

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Арсен Мирзоян Нина Матвиенко