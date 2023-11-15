"Хотела, чтобы все закончилось": Мирзоян назвал тяжелую болезнь, от которой умерла Нина Матвиенко
Известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко умерла 8 октября. Звезда не дожила несколько дней до своего 76-го дня рождения. Певец Арсен Мирзоян назвал причину смерти своей тещи. Как оказалось она долго скрывала свою болезнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова Мирзояна в интервью Славе Демину на YouTube-шоу "Слава+".
С какой болезнью боролась артистка
По словам певца, Нина Матвиенко боролась с онкологией. Он отметил, что было тяжело видеть Нину Митрофановну в таком состоянии, ведь около месяца она лежала в больнице.
Тогда артистка подпускала к себе только дочь и внучек, а потом приходили все, кто мог, ведь надо было привозить лекарства и просто с ней говорить.
Арсен Мирзоян (скриншот)
Однако, Мирзоян добавил, что Матвиенко считала себя абсолютно здоровым человеком и на уговоры семьи пройти обследование отвечала, что хорошо себя чувствует.
"Она всегда была на диетах, вела здоровый образ жизни", - сказал он.
Во время последнего разговора с Арсеном Нина Митрофановна только спросила его: "Когда это все кончится?"
Он рассказал, что не знает, понимала ли певица приближение смерти. Тогда она хотела только одного - "чтобы все это как-то кончилось".
Что известно о Нине Матвиенко
Нина Митрофановна Матвиенко - известная украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.
Она вела активную общественную и благотворительную деятельность.
Известной авторка и исполнительница стала благодаря многим своим песням. Самые известные песни Нины Матвиенко:
- Сіла птаха
- Колискова зорі
- Дикі гуси
- Покохала
- Чому розплетена коса
У Нины Матвиенко есть дочь, также известная украинская певица Тоня Матвиенко.
Прощание с легендой прошло 11 октября в Киеве.
Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
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