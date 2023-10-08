Умерла Нина Матвиенко

Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась в воскресенье, 8 октября. Она не дожила буквально два дня до своего 76 дня рождения.

"Непоправимая потеря… Царство небесное…" - написал он.

Нина Матвиенко умерла (фото: facebook.com/arsen.baburka)

Позже дочь артистки - Тоня Матвиенко, подтвердила эту информацию и сообщила, что "мама умерла"

Причини смерти и детали - не сообщаются.

Чем запомнится нам Нина Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка РСФСР, Заслуженная артистка РСФСР, почетная гражданка Киева, лауреатка Государственной премии УССР им. Шевченко, Герой Украины, член Союза кинематографистов. Обладатель Государственной премии Украины Шевченко, Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.

Родилась 10 октября 1947 в Житомирской области, в многодетной и бедной семье. Нину отдали в интернат, где ее строго наказывали за малейшую вину. В 9 классе она переехала в Коростень, чтобы продолжить обучение. Там занималась акробатикой и легкой атлетикой, а еще пела песни Людмилы Зыкиной.

Одна из преподавательниц посоветовала Нине заниматься пением профессионально и попробовать себя в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Вокальную студию она посетила, но после интерната пошла работать на завод "Химмаш". Услышав, что набирают девушек для участия в эстрадном вокальном ансамбле, поехала на пробы в областной центр. И его не взяли.

Желание петь было сильным, и Нина в 1966 году записалась в студию Хора им. Г. Веревки, а в 1968 году после окончания стала солисткой.

С 1967 начала активно концертно-гастрольную деятельность, побывала во многих странах мира. В творческом репертуаре – пластинки с записями украинских народных песен, аудиокассеты и компакт-диски с записями произведений с разными жанрами.

В 1971 году вышла замуж за художника Петра Гончара. Он пришел на концерт в Киеве в 1968 году и сказал, что певица станет его женой. В 1972 году Нина родила сына Ивана, затем родился сын Андрей. А потом – Антонина. Оба сына стали художниками, Иван впоследствии решил совершить постриг и уйти в монахи. Антонина стала певицей и часто выступала на одной сцене с матерью.

В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко начала активно заниматься литературным творчеством. Она печатала свои стихи в известных журналах Украины. В 2003 году вышла ее биографическая книга "Ой вспашу нивку широкую".

С 1991 года – солистка Национального ансамбля солистов "Киевская камерата". Также Нина Матвиенко играла в театре и кино: телеспектакль "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода", фильмы "Соломенные колокола", "Пропала грамота", радиоспектакли "Полет стрелы", "Русалкина неделя" "Кларнеты нежности" и многие другие.

Являлась активной участницей Оранжевой революции и Революции Достоинства. Вела активную общественную и благотворительную деятельность.