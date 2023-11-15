"Хотіла, щоб все закінчилось": Мірзоян назвав тяжку хворобу, від якої померла Ніна Матвієнко

Відома українська співачка та акторка Ніна Матвієнко померла 8 жовтня . Зірка не дожила кілька днів до свого 76 дня народження. Співак Арсен Мірзоян назвав причину смерті своєї тещі. Як виявилось вона довго приховувала свою хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова Мірзояна в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube -шоу "Слава+".

З якою хворобою боролась артистка

За словами співака, Ніна Матвієнко боролася з онкологією. Він зазначив, що було важко бачити Ніну Митрофанівну у такому стані, адже близько місяця вона лежала у лікарні.

Тоді артистка підпускала до себе тільки доньку та онучок, а потім приходили усі, хто міг, адже треба було привозити ліки та просто з нею говорити.

Арсен Мірзоян (скриншот)

Однак, Мірзоян додав, що Матвієнко вважала себе абсолютно здоровою людиною і на вмовляння сім’ї пройти обстеження відповідала, що гарно почувається.

"Вона завжди була на дієтах, вела здоровий спосіб життя", - сказав він.

Під час останньої розмови з Арсеном Ніна Митрофанівна лише запитала його: "Коли це все закінчиться?"

Він розповів, що не знає, чи розуміла співачка наближення смерті. Тоді вона хотіла лише єдиного - "щоб все це якось закінчилось".

Що відомо про Ніну Матвієнко

Ніна Митрофанівна Матвієнко - відома українська співачка та акторка. Народна артистка Української РСР, Заслужена артистка УРСР, почесна громадянка Києва, лауреатка Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України, член Спілки кінематографістів. Володарка Державної премії України Шевченка, Ордена княгині Ольги III ступеня та Ордена княгині Ольги II ступеня.

Вона вела активну громадську та благочинну діяльність.

Відомою авторка та виконавиця стала завдяки багатьом своїм пісням. Найбільш відомі пісні Ніни Матвієнко:

Сіла птаха

Колискова зорі

Дикі гуси

Покохала

Чому розплетена коса

У Ніни Матвієнко є донька, також відома українська співачка Тоня Матвієнко.

Прощання із легендою відбулось 11 жовтня у Києві.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)