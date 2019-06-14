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В Мар'їнці при обстрілі житлового будинку постраждали четверо людей

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 10:52
В Мар'їнці при обстрілі житлового будинку постраждали четверо людей
Фото: наслідки обстрілу (dn.npu.gov.ua)

Поліція кваліфікувала обстріл житлового будинку в Мар'їнці як теракт

Сьогодні, 14 червня, внаслідок обстрілу бойовиками житлового будинку в Мар'їнці постраждали четверо людей, серед яких - дитина. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як зазначається, в результаті обстрілів були пошкоджені три будинки та господарські приміщення. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт".

"Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків по вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля. По вулиці Шевченка проживає велика родина із 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію", - йдеться у повідомленні.

 
Фото: наслідки обстрілу (dn.npu.gov.ua) 

Сьогодні в ООС повідомляли про обстріл бойовиками житлового будинку у Мар'їнці. У прес-центрі зазначили, що постраждав лише господар будинку.

Також РБК-Україна писало, що минулої ночі бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення

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