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У Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницю: у їдальні звинуватили дитину (фото)

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Харків, Вівторок 16 листопада 2021 17:50
У Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницю: у їдальні звинуватили дитину (фото) У Харкові школярка у їдальні знайшла гусеницю (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові у школі №28 виник гучний скандал. Зокрема, у їдальні на обід школярам дали макарони з гусеницею та не повернули гроші.

Також співробітники їдальні та адміністрація школи тиснуть на школярку аби та мовчала, повідомили в Telegram-каналі Х*** Харків.

Так, інцидент стався у Новобаварському районі міста.

За словами мами однієї з учениць, донька пішла на обід до їдальні і в макаронах вона знайшла гусеницю. Зазначається, що обід складався з макаронів, відбивної та капустяного салату.

"Мало того, що в неї не попросили вибачення і не повернули гроші, її ще й звинуватили в тому, що вона обмовляє працівників їдальні й сама підкинула туди комаху", – сказала мама.

Окрім того, вона додала, що однокласники стали на захист доньки та підтвердили: коли вона сіла їсти, гусениця вже була в макаронах. Однак, адміністрація школи сказала дітям мовчати.

"Просимо вас, допоможіть нам і всім дітям ХЗОШ №28, діти повинні харчуватися якісними продуктами та знати, що їхньому здоров'ю нічого не загрожує, а керівництво школи треба якось присоромити, може, у них є хоч якесь сумління!" – написала жінка.

У Харкові школярка в макаронах знайшла гусеницю: у їдальні звинуватили дитину (фото)

У Харкові школярка у макаронах знайшла гусеницю (t.me/hueviykharko)

Раніше ми повідомляли, що на Буковині батько відмовляється віддавати у школу своїх чотирьох дітей, бо "вони не раби".

Також ми писали, що у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчю.

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