Хорватия выбрала представителя на Евровидении 2024. Теперь она главная конкурентка Украины

В воскресенье, 25 февраля, телекомпания Hrvatska radiotelevizija (HRT) провела в Хорватском городе Загреб финал фестиваля Dora, в рамках которого состоялся нацотбор на Евровидение 2024. Таким образом страна определилась со своим представителем на песенный конкурс.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.
Победителем фестиваля стал 28-летний певец, известный как Baby Lasagna.
Артист выступит в шведском Мальме с песней "Rim Tim Tagi Dim".
Обладатель первого места был определен путем объединения голосов зрителей и жюри. Жюри состояло из четырех групп, представляющих четыре региона Хорватии (Осиека, Риека, Сплит и Загреб), а также из четырех групп, представляющих четыре страны Европы (Германия, Исландия, Италия и Украина).
Песня Rim Tim Tagi Dim получила 321 балл, значительно опередив второе место, занятое группой Vinko с 82 баллами.
В финале участвовало 16 исполнителей.
После объявления победителя и его композиции Хорватия поднялась на второе место в прогнозе букмекеров, став основным конкурентом Украины, по-прежнему лидирующей в рейтинге.
Прогноз букмекеров на Евровидение 2024 года (фото: eurovisionworld.com)
Шансы Хорватии на победу оценивались в 10%, что больше, чем 3 дня назад (7%).
Следует отметить, что Хорватия никогда не побеждала на Евровидении. Лучший результат - 4 место в 1996 и 1999 годах.
Недавно известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения.
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