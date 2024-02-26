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Хорватия выбрала представителя на Евровидении 2024. Теперь она главная конкурентка Украины

Baby Lasagna (фото: instagram.com/the_baby_lasagna_)
Автор: Иванна Пашкевич

В воскресенье, 25 февраля, телекомпания Hrvatska radiotelevizija (HRT) провела в Хорватском городе Загреб финал фестиваля Dora, в рамках которого состоялся нацотбор на Евровидение 2024. Таким образом страна определилась со своим представителем на песенный конкурс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Кто представит Хорватию на Евровидении 2024 

Победителем фестиваля стал 28-летний певец, известный как Baby Lasagna.  

Артист выступит в шведском Мальме с песней "Rim Tim Tagi Dim".

Обладатель первого места был определен путем объединения голосов зрителей и жюри. Жюри состояло из четырех групп, представляющих четыре региона Хорватии (Осиека, Риека, Сплит и Загреб), а также из четырех групп, представляющих четыре страны Европы (Германия, Исландия, Италия и Украина).

 

Песня Rim Tim Tagi Dim получила 321 балл, значительно опередив второе место, занятое группой Vinko с 82 баллами.

В финале участвовало 16 исполнителей.

После объявления победителя и его композиции Хорватия поднялась на второе место в прогнозе букмекеров, став основным конкурентом Украины, по-прежнему лидирующей в рейтинге.

Прогноз букмекеров на Евровидение 2024 года (фото: eurovisionworld.com)

Шансы Хорватии на победу оценивались в 10%, что больше, чем 3 дня назад (7%).

Следует отметить, что Хорватия никогда не побеждала на Евровидении. Лучший результат - 4 место в 1996 и 1999 годах.

Недавно известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения.

Также мы рассказывали, что Польша выбрала представительницу на Евровидение 2024, но певицу обвинили в нечестной победе.

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