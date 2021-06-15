Добре заходить у спеку: у Києві засікли маршрутника, що розпиває пиво на роботі

Відзначається, що інцидент стався на маршруті №529. Перевізником є підприємство "Союз Авто".

"Перевізник" Союз-Авто", незаконно захопив 529 маршрут і нелегально перевозить по ньому пасажирів, відкрито дозволяє пити пиво водіям. Куди дивиться Укртранспбезпека і правоохоронні органи?"- сказано в повідомленні під відео.

У Києві водій маршрутки п'є пиво на робочому місці

У коментарях українці запитують, що ж у пляшці пиво чи все-таки квас.

Квас або ж все-таки Чернігівське?

Пивка для ривка!

Зі скла приємніше пити, ніж із пластику.

Швидше за все це квас, не думаю, що рульовий так би нахабно палився...

Ну жарко ж.

Ай добре заходить в таку спеку!

На інцидент відреагувала поліція

"Ми відреагували на ситуацію. Попередньо відомо, що відео знято, ймовірно, з провокативною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу", - розказали в поліції.

За словами справжнього водія, невідомі особи забігли до салону автобусу, коли він залишив його на кінцевій зупинці на проспекті Маяковського. До приїзду патрульних чоловіки втекли.