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Добре заходить у спеку: у Києві засікли маршрутника, що розпиває пиво на роботі

Автор: Людмила Жукова

У Києві маршрутник вирішив втамувати спрагу в спеку. Чоловік зробив це за допомогою пива прямо на робочому місці.

Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що інцидент стався на маршруті №529. Перевізником є підприємство "Союз Авто".

"Перевізник" Союз-Авто", незаконно захопив 529 маршрут і нелегально перевозить по ньому пасажирів, відкрито дозволяє пити пиво водіям. Куди дивиться Укртранспбезпека і правоохоронні органи?"- сказано в повідомленні під відео.

У Києві водій маршрутки п'є пиво на робочому місці

У коментарях українці запитують, що ж у пляшці пиво чи все-таки квас.

  • Квас або ж все-таки Чернігівське?
  • Пивка для ривка!
  • Зі скла приємніше пити, ніж із пластику.
  • Швидше за все це квас, не думаю, що рульовий так би нахабно палився...
  • Ну жарко ж.
  • Ай добре заходить в таку спеку!

На інцидент відреагувала поліція

"Ми відреагували на ситуацію. Попередньо відомо, що відео знято, ймовірно, з провокативною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу", - розказали в поліції.

За словами справжнього водія, невідомі особи забігли до салону автобусу, коли він залишив його на кінцевій зупинці на проспекті Маяковського. До приїзду патрульних чоловіки втекли.

Як ми писали раніше, в Києві водій однієї з маршруток насмішив умовами перевезення пасажирів.

Також ми писали, що у маршрутці Києва на гарячому спіймали кульгавого злодія-кишенькового злодія і акуратно поклали на траву.

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