Добре заходить у спеку: у Києві засікли маршрутника, що розпиває пиво на роботі

У Києві маршрутник вирішив втамувати спрагу в спеку. Чоловік зробив це за допомогою пива прямо на робочому місці.
Про це повідомляє Київ Оперативний у своєму Telegram-каналі.
Відзначається, що інцидент стався на маршруті №529. Перевізником є підприємство "Союз Авто".
"Перевізник" Союз-Авто", незаконно захопив 529 маршрут і нелегально перевозить по ньому пасажирів, відкрито дозволяє пити пиво водіям. Куди дивиться Укртранспбезпека і правоохоронні органи?"- сказано в повідомленні під відео.
У Києві водій маршрутки п'є пиво на робочому місці
У коментарях українці запитують, що ж у пляшці пиво чи все-таки квас.
"Ми відреагували на ситуацію. Попередньо відомо, що відео знято, ймовірно, з провокативною метою. Чоловік за кермом не є водієм маршрутного транспортного засобу", - розказали в поліції.
За словами справжнього водія, невідомі особи забігли до салону автобусу, коли він залишив його на кінцевій зупинці на проспекті Маяковського. До приїзду патрульних чоловіки втекли.
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