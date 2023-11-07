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В одной из областей Украины изменили комендантский час

Сумская область, Вторник 07 ноября 2023 18:18
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В одной из областей Украины изменили комендантский час Фото: Владимир Артюх (sm gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Сумской области приняли решение изменить время комендантского часа с 9 ноября. Теперь жителям запрещено покидать свои дома с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Владимир Артюх.

Он внес изменения в распоряжение от 25.05.2023 № 205-ОД "О введении комендантского часа".

"Установили с 00:00 09.11.2023 на территории Сумской области комендантский час с 23:00 до 05:00 часов, в том числе путем запрета пребывания граждан в установленный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков, а также pyxy транспортных средств", - говорится в тексте.

Отметим, что до 9 ноября в Сумской области комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Напомним, в Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа.

Нардепы зарегистрировали в Верховной раде законопроект №10195. Его наработали вместе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.

Цель закона - установить ответственность за нарушение комендантского часа для граждан и предпринимателей.

В парламенте объяснили, что предлагается ввести штрафы:

  • для граждан - от 8500 до 17 тысяч гривен;
  • для бизнеса - от 51 до 102 тысяч гривен.

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