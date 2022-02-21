Хороший курячий бульйон цього "не любить": помилки, які робить багато хто

Правильний шматок м'яса

Щоб бульйон вийшов дійсно наваристим, важливо вибрати правильний шматок м'яса.

Так, з курячої грудки не вдасться отримати наваристий бульйон. Виберіть шматок з жилками і пожирніше, але зайвий жир все ж краще прибрати, інакше бульйон не буде прозорим.

Зливайте воду, знімайте піну, мийте каструлю

Щоб бульйон приготувався прозорим, потрібно знімати згорнувшийся білок, тобто піну.

Після закипання необхідно злити воду з каструлі, помити від "пластівців" саму каструлю і ще раз помити м'ясо. Уже в другій воді суп варять до готовності.

Тільки холодна вода

Головна хитрість для приготування наваристого і смачного бульйону - заливати м'ясо холодною водою.

Справа в тому, що м'ясо віддасть більше м'ясного соку бульйону, він стане більш насиченим.

Млоїть на маленькому вогні

"Правильний" бульйон повинен млоїтися, а не кипіти, тому варити його потрібно на середньому вогні. Кришка обов'язково повинна бути прочинена.

Потрібно знати, коли солити

Справа в тому, що сіль "витягує" сік з м'яса і сприяє згортанню білка, і тому м'ясо може вийти жорстким.

Соліть бульйон в середині або кінці приготування.

Для бурштинового бульйону можна додати цибулю і моркву, тоді він буде не тільки смачним і прозорим, але і приємного золотистого кольору.