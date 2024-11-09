"Холостяк" Терен поразил историей своей жизни: "С рождения у меня была инвалидность"

Чем поразил Терен

Во время свидания, на которое Александр пригласил Светлану, Ксению и Алину, не обошлось без откровенных разговоров. "Холостяк" общался с каждой девушкой отдельно, так участницы могли больше узнать о главном герое и рассказать о себе.

Когда Терен говорил с Ксенией, она призналась, почему стеснялась своего тела и долго не хотела фотографироваться. Оказалось, что в подростковом возрасте девушка была вынуждена ходить в специальных корсетах, потому что у нее были проблемы со спиной.

Терен рассказал о врожденной инвалидности (скриншот)

Александр был благодарен за искренность и рассказал собственную историю. Оказалось, с самого рождения у Терена была инвалидность. У него были проблемы с ногами.

"С рождения у меня была инвалидность. Врожденная двусторонняя косолапость. И мышцы на ногах были деформированы, потому что было постоянное давление на них. И в тот момент, когда они должны были развиваться, они этого не делали. Из-за этого я очень комплексовал, максимально. Никогда не ходил в шортах, не проявлял себя", - признался "Холостяк".

"Я не мог заниматься спортом профессионально. Дети ходили на какие-то спортивные кружки, а я этого делать не мог. Потому что нужны были какие-то справки от врача, разрешения", - также рассказал он.

По словам Терена, ему было тяжело, ведь он не хотел казаться слабым. Впрочем, Александр сумел это компенсировать.

Александр Терен (скриншот)

"Это, конечно, оказало влияние на меня. Но это и делало меня сильнее. Потому что я компенсировал через свои проявления лидерские, той же маскулинностью, потому что я не мог показать свои недостатки", - объяснил Терен.

А потом все поменялось. 24 августа 2022 года Терен потерял на войне обе ноги. Сейчас он ходит на протезах и борется за права людей с инвалидностью.

По словам Александра, он не стесняется носить шорты и одежду, в которой все будут видеть протезы. Более того, он не стал закрываться в себе, поэтому активно занимается разными видами спорта.

Кто получил розы во втором выпуске "Холостяка"

Как мы уже рассказывали, Терен выбрал 11 участников. Это: