Холостяк 9: найемоційніша учасниця розповіла про життя після шоу

Учасниця 9 сезону Холостяка 23-річна харків'янка Наталі, яка протрималася у проекті вісім тижнів і стала однією з найбільш емоційних учасниць шоу, розповіла, як пройшли її перші дні після повернення додому.

Крипто-леді в інтерв'ю "Фактам" зізналася, що деякий час після проекту відчувала себе морально пригніченою. Вона не могла повернуться до торгівлі на біржі, так як ринок дуже змінився за два місяці. Також Наталі не розуміла, "чому вперше в житті проявила ініціативу в почуттях, а її відштовхнули".

Наталі - учасниця шоу Холостяк 2019 (фото: stb.ua)

"Але поїхала у відпустку в Європу, і все забулося, налагодилося, адже життя прекрасне, і я вмію насолоджуватися самотністю, мені комфортно самій з собою", - сказала вона.

Тепер, каже дівчина, вона навчиться бути більш стриманою. Хоча, якщо побачить якісь нестиковки, то буде про це говорити, адже "змовчати не зможе".

"На Холостяку не могли показати всі наші розмови, і глядачеві не зрозуміло, чому саме до цих дівчаток були питання... Проект допоміг мені знайти спокій з приводу думки оточуючих про мене. Тепер я не буду проявляти ініціативу і вірю, що обов'язково знайдеться чоловік сильніший за мене, який зможе мене приборкати. Адже з емоційною жінкою цікавіше життя, ніж з амебною", - з посмішкою сказала зірка популярного шоу.

Крипто-леді Наталі

Нагадаємо, нещодавно темношкіра красуня Елізабет, яка приїхала в Україну з Італії заради участі в Холостяку 2019, розповіла про те, що привело її в шоу і чому вони розлучилися з Микитою Добриніним.

Раніше поп-діва Оля Полякова жорстко розкритикувала шоу Холостяк 2019.