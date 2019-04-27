ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холостяк 2019: 8 випуск дивитися онлайн

STYLERТелешоу    27.04.2019 - 02:00
Холостяк 2019: 8 випуск дивитися онлайн
Учасниць залишається всього п'ять!

Сьогодні, 26 квітня, на телеканалі СТБ відбувся восьмий випуск шоу Холостяк 9

Сьогодні, 26 квітня, відбувся восьмий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Холостяк 2019: 8 випуск дивитися онлайн

Восьмий випуск найромантичнішого шоу країни, Холостяк-9, наблизив глядачів до відповіді на головне питання, хто буде з Микитою, адже шоу в цей раз покинула ще одна дівчина.

Однак, безумовно, найцікавішими моментами чергового випуску шоу стали індивідуальні побачення Холостяка з дівчатами. Так, наприклад, Ользі Микита запропонував приїхати на зустріч в район аеродрому, а дівчину аж трясло від хвилювання. Проте, доблесний Холостяк заспокоїв її, в першу чергу, своїми обіймами.

Але це була лише перша половина побачення, адже друга відбувалася вже в будинку, в абсолютно неформальній обстановці і з шампанським. Потім Микита запропонував "цікаву" ідею - поборотися на руках, причому зіграти, що називається, на бажання. Дивно, але Ольга поборола Добриніна, який піддався дівчині і, звичайно ж, загадала ще одне побачення. Правда не уточнила, що воно повинно бути індивідуальним.

Проте, була ще й третя частина побачення, в якому Ольга, нарешті, відкрилася головному герою шоу, що йому дуже і дуже сподобалося, тому не дивно, що їх вечір закінчився ніжним поцілунком.

Крім того, у восьмому випуску дев'ятого сезону проекту Холостяк влаштував гру «французькі пристрасті». Простіше кажучи, добре відома нам мафія. Обчислити потрібно було не вбивцю і мирних жителів, а фанатку і коханку. Перемогли в цій грі відразу дві дівчини, імена яких глядач дізнається, подивившись черговий випуск шоу.

Інше питання, що наодинці з Холостяком залишилася цього одна дівчина, та й то розмова з нею вийшла зовсім непростою.

Ще одним несподіваним ходом від продюсерів шоу стало побачення Микити і Марини, як то кажуть, 50 років по тому. Керівники проекту вирішили штучно зістарити їх, запропонувавши обговорити те, якими вони можуть бути в далекій старості. Розмова, до речі, помітно зблизила пару.

Ну і, звичайно ж, не забувайте про церемонію троянд, адже після восьмого ефіру в проекті залишиться всього 5 дівчат, імена яких Софія, Лілія, Марина, Даша і Оля. Наташа, на жаль, вирушила додому.

Французькі пристрасті: Холостяк зірвав маски з учасниць шоу Колишня учасниця Холостяка зробила гучне визнання: усі подробиці
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ХолостякМикита Добринін
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся