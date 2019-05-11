Холостяк 9: Микита Добринін розповів про своє розлучення

Холостяк 9 сезону Микита Добринін розговорився в 10 випуску шоу і в розмові з батьком Лілі розповів про те, як пережив розлучення. Варто зазначити, що в цьому випуску Холостяк познайомився з батьками чотирьох дівчат: Лілі, Марини, Соні і Даші.

Першою сім'єю, з якою познайомився Микита, була сім'я Лілі. Після бесіди з батьком дівчини, вони усамітнилися для відвертої розмови. Батько дівчини згадав Холостяку про те, що він був вже одружений, і тому його хвилює, чи готовий він до серйозних відносин на даному етапі життя.

Холостяк 9 сезону Микита Добринін розповів про розлучення (фото: instagram.com/holostyakstb)

У свою чергу, Добринін заявив, що прийшов на проект не просто так, а побудувати сім'ю. Крім того, Микита розповів, як пережив розлучення. За його словами, щоб позбутися нав'язливих думок він повністю поринув у роботу.

"Після розлучення йшов в роботу, щоб відволіктися. Потім зрозумів, що відносини для мене важливіше", - зізнається Холостяк.

Варто зазначити, що Микита був одружений п'ять років. Холостяк розповів, що його колишня дружина знаходила спільну мову не з усіма його друзями, але це не було головною причиною того, чому пара розлучилася. Добринін зізнався, що вони не змогли впоратися з банальними побутовими ситуаціями.

Нагадаємо, що подвійне побачення Микити з Олею і Лілею закінчилася гучним скандалом.

Раніше повідомлялося про те, що знайомство з батьками дівчат стало Добриніна квестом.