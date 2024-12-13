"Холостяк-13": кто покинул проект за шаг до финала

В начале выпуска девушки рассказали о своих мечтах. Алина хотела бы научиться управлять всеми видами транспорта, Инна - выучить все языки мира, а Анастасия - путешествовать во времени. Мечта Юстины, как оказалось, уже осуществилась. Она хотела научиться ездить на лошадях, как раз такое свидание у нее было с Тереном в одном из прошлых выпусков.

Далее, когда все девушки собрались в домике, ведущий Григорий Решетник принес конверт. Первое приглашение на свидание получила Юстина.

Свидание Терена с Юстиной

Александр отметил, что во время последних свиданий сильно устал и натер протезами. Это было впервые, когда Терен отправился на встречу с кем-то из участниц в кресле колесном.

На свидании Будько и Юстина должны были учить испанский язык. Конечно же, они начали с пикантных фраз и узнали, как признаться в симпатии и даже в любви.

Терен и Юстина (скриншот)

"Мне нравятся твои глаза и губы", - сказал Терен на испанском.

В ответ Юстина сделала комплименты "Холостяку". Затем, после урока, пара общалась.

Терен прямо сказал, что был удивлен реакцией Юсты на то, что он был без протезов. На что девушка ответила, что не знает, как правильно спрашивать и комментировать эту тему, но очень хочет больше обо всем узнать. Напряжение спало, дальше они обменивались теплыми фразами и откровенными признаниями.

Юстина из "Холостяка" (скриншот)

Александр отметил, что Юстина старается делать все максимально идеально и ждет совершенства. Но в реальной жизни это не так. И такая черта девушки не очень нравится Терену, ведь он волнуется, что в будущем такой перфекционизм может привести к ссорам и разочарованию.

Терен и Юста (скриншот)

Также Юстина призналась, что если бы она и Терен начали строить отношения после реалити, то ей бы хотелось переехать в Киев. При этом девушка не хочет сразу начинать жить вместе. Она мечтает о серьезных отношениях, но все должно быть взвешенно и постепенно.

Александр Терен (скриншот)

Потом они говорили о будущем. И произошло то, чего еще не было между Юстиной и Тереном. Они впервые поцеловались.

Терен поцеловал Юстину (скриншот)

Это было нежно и при этом страстно. Девушка призналась, что очень счастлива. И после свидания Юстина рассказала, что уже ждет новой встречи с Тереном.

Поцелуй Терена и Юстины (скриншот)

После прошлого свидания, когда Юстина сильно плакала и пережила большую обиду, ведь видела поцелуи Терена с Инной, девушка, кажется, отпустила негативные мысли.

Свидание Юстины и Терена (скриншот)

И пока Юста была на свидании, Решетник дал Инне, Алине и Насте интересное задание. Они должны были снять фильм, в котором бы показали Терену то, что он о них не знает.

Первой это делала Алина. Она пригласила в кадр Инну, вместе они ели и шутили.

Откровенные разговоры девушек

На следующий день все девушки собрались вместе, чтобы обсудить свидание Юсты. Она призналась, что тоже уже поцеловалась с Тереном. И это заставило остальных участниц нервничать.

А потом к ним пришел Решетник. Вместе с ним девушки говорили о своих эмоциях. Каждая описывала определенное ощущение. Инна говорила о поцелуях, что обидело Юстину. Анастасия признавалась, что ей было трудно, когда она не была уверена в том, что между ней и Тереном что-то есть.

Новый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Алина же рассказала, что чувствует злость, когда слышит о поцелуях Александра, о его свиданиях с другими. А вот Юстине выпала другая эмоция, которую она должна была описать. Девушка рассказала о радости и то, что Терен принес ей немало позитивных воспоминаний.

Затем Алина описала свои страхи, а Настя рассказала, к кому испытывает благодарность.

Свидание Алины

В приглашении были намеки о прикосновениях. Поэтому Алина думала, что Терен пригласит ее на мастер-класс по гончарному искусству. И она угадала.

Перед встречей Александр признался, что Алина очень красивая девушка, но у него есть определенные сомнения, потому что она слишком сдержанная. На свидании они решили создать вазу.

Терен и Алина (скриншот)

Александр и девушка начали делать вазу. И этот процесс, как отметила Алина, был очень сексуальным.

Алина и Терен (скриншот)

Алина и Терен много шутили и не были разочарованы, когда их ваза получилась не такой, какой они ее представляли. Далее они оставили на изделии свои инициалы.

Ваза Терена и Алины (скриншот)

Между тем Инна снимала для Александра фильм. В нем она хотела показать себя такой, какой ее еще не видел Терен. Для этого она попросила о помощи у Юстины.

Инна на шоу "Холостяк" (скриншот)

В кадре Инна появилась в довольно провокационном образе. Она говорила на немецком и рассказывала о своей жизни.

В то же время свидание Терена и Алины продолжалось. Девушка рассказала о семье, а Александр признался, что "гуглил" ее имя. Оказалось, что она участвовала в конкурсе красоте. "Холостяка" удивило, что Алина об этом не говорила.

Свидание Терена и Алины (скриншот)

После рассказа Юстины о том, что Терена обидела ее холодная реакция на то, что тот появился на свидании на кресле колесном, Алина решила не повторять ее ошибок. Поэтому она обратила на это внимание.

Затем Терен спросил, почему Алина стала какой-то другой. В ответ на это девушка призналась, что она чувствовала злость, потому что Терен целовал не только ее. А сам Александр отметил, что не чувствовал этих эмоций, а потому еще раз задумался о "закрытости" участницы.

Алина и Терен (скриншот)

"Иногда возникает ощущение, что Алина не говорит то, о чем думает", - сказал ветеран.

Но дальше произошло то, на что не рассчитал Терен. Алина внезапно начала плакать и отметила, что сильно волнуется и испытывает к Александру симпатию, но при этом у нее нет уверенности.

Алина заплакала на "Холостяке" (скриншот)

Сам Александр растерялся. Он пытался успокоить Алину, а потом ее поцеловал. Свидание, отметила потом девушка, завершилось на позитивной ноте. А вот Терен после встречи с ней отметил, что Алина, по его мнению, создала вокруг себя идеальный мир.

Алина из "Холостяка" (скриншот)

Между тем свой фильм снимала Анастасия. Она пригласила Инну, чтобы та помогла ей создать видео. Настя хотела показать себя искренней и рассказать об интимных фактах, которые она раньше не озвучивала.

Анастасия на шоу "Холостяк" (скриншот)

Настя решила быть откровенной. Она даже снималась в ванной и сбросила с себя полотенце, но была повернута к камере спиной.

Свидание Инны и Терена

Эту встречу организовывала Инна, она проявила инициативу. Девушка предложила Александру провести день так, будто бы они уже пара. Сначала они отправились ездить по столице на машине. Инна хотела показать ему Киев так, как видит его она.

Терен на "Холостяке" (скриншот)

Терен был приятно удивлен тем, как вела себя Инна. Она помогла ему сесть в машину и всячески интересовалась тем, как Терен преодолевает вызовы, с которыми сталкивается человек с инвалидностью.

Терен и Инна (скриншот)

Инна призналась, что в прошлом году попала в ДТП. На тот момент у нее был муж, который неприятно поразил ее своей реакцией на аварию. Его интересовало только то, сильно ли девушка повредила машину.

Далее Инна и Терен гуляли по левому берегу. Александр признался, что ей было очень комфортно рядом с девушкой. Затем участница реалити решила показать "Холостяку", где строится ее квартира. Она отметила, что планирует жить в Украине, а потому ей было важно "доказать" это ветерану.

Инна и Терен (скриншот)

Затем они отправились в ресторан. Впрочем, Инна не заказывала блюда, она угощала Терена едой, которую приготовила самостоятельно. "Холостяку" это понравилось.

Свидание Инны и Терена (скриншот)

Далее Александр спросил у Инны, что ей в нем не нравится. Та призналась, что Терен слишком категоричен и очень быстро делает выводы.

Также Инна сказала, что хочет больше внимания. Девушка не скрывала, что ревнует Терена.

Инна на свидании (скриншот)

Также Инна сказала, что может быть эмоциональной. Она не против ссор, если все это закончится страстным примирением. Терен отметил, что ему не очень нравится такой метод выяснения отношений.

Терен на свидании с Инной (скриншот)

Затем девушка подарила Александру книгу и игрушку. А после этого Терен рассказал, как решил пойти на фронт и получил ранение. Его история довела Инну до слез. Александр рассказал, что его брат считается без вести пропавшим, до этого он об этом не говорил.

После Инна и Терен целовались. Затем девушка поразила ветерана тем, что сыграла для него на рояле. Страсти было немало.

Инна из "Холостяка" (скриншот)

И пока свидание Инны и Терена продолжалось, Юстина тоже сняла свой фильм для главного героя шоу. Она решила делать это самостоятельно, без помощи девушек.

Свидание Насти и Терена

Утром участницы собрались вместе, но не было Насти, она уже отправилась на встречу с Александром. Инна призналась, что она в восторге от свидания. Девушка подробно описала свою встречу, а Юстина и Алина с трудом это слушали.

Юстина плакала из-за рассказа Инны о свидании (скриншот)

И пока участницы "Холостяка" обсуждали свидание Инны, на встречу с Тереном пришла Настя. Вместе они должны были учиться искусству каллиграфии.

Свидание Терена и Насти (скриншот)

Они пытались писать и выводить чернилами разные буквы. Но потом их общение перешло в другое русло.

Терен и Анастасия начали флиртовать. Потом они поцеловались. О каллиграфии они на мгновение забыли.

Поцелуй Насти и Терена (скриншот)

Также "Холостяк" спрашивал, когда именно девушка ощутила к нему симпатию. Это произошло после эпизода во Львове. Впрочем, потом к ним вернулась мастерица, которая продолжила учить Терена и Настю выводить слова на бумаге. Разговоры и откровения пришлось прекратить.

Эзотерик и ветеран играли в ассоциации. Они писали то, что у них вызывали те или иные слова.

Свидание Терена и Насти (скриншот)

После этого Терен и Анастасия отправились на романтический ужин. Там они продолжили анализировать свои карточки ассоциаций, но в более интимной атмосфере.

Разговоры были откровенными. Настя рассказала, что хочет детей и уже готова к этому. Они много целовались и Терен отмечал, что девушка его соблазняет.

Анастасия и Терен (скриншот)

Церемония роз

На этот раз Терен приехал к девушкам домой. Проводить церемонию роз на другой локации было опасно, в тот день россияне устроили ракетный удар.

Но перед этим Александр смотрел фильмы, которые снимали участницы. Анастасия была игривой, а Юстина решила быть максимально откровенной, чем поразила Терена. Алина показала свой обычный день, а Инна решила перечислить все, чем занималась в прошлом.

После этого он решил пообщаться с Анастасией. Терен пригласил ее на приватный разговор. Настя призналась, что готова вернуться и жить в Украине после проекта, только если будет с Александром. Затем "Холостяк" вернулся к ней с розой.

Настя получила первую розу (скриншот)

Вторую розу получила Инна. Терен отметил, что ему интересно больше о ней узнавать. Но его смущает то, что они совершенно по-разному видят вопросы конфликтов и их решения. Впрочем, Александр верит, что сумеет найти общий язык с девушкой.

Инна получила вторую розу (скриншот)

Далее Терен обратился к Алине. Он отметил, что не уверен в искренности девушки. Потому он не дал ей розу, третий цветок получила Юстина.

Алина ушла с "Холостяка" (скриншот)

Так, финалистками "Холостяка" стали: