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Холостячка 2: Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка Андрія Задворного

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Субота 04 грудня 2021 00:00
Холостячка 2: Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка Андрія Задворного Колаж РБК-Україна:" Холостячка " Злата Огнєвіч вибрала переможця реаліті
Автор: Володимир Костирін

Головна героїня проекту "Холостячка 2" Злата Огнєвіч вибрала переможця шоу у фінальному 12-му епізоді. Коханим співачки став 31-річний Андрій Задворний.

3 грудня їхня історія кохання офіційно утвердилася на романтичному реаліті на очах у сотень тисяч глядачів.

Інтрига зберігалася до останнього, в цьому суперфіналі артистка на головних побаченнях з учасниками Андрієм, 38-річним Дмитром Шевченком, і 30-річним Романом Свечкоренко зважувала всі "за" та "проти", прислухалася до серця.

Потім Злата відпустила Романа, хоча у багатьох його камбек у реаліті перед суперфіналом викликав почуття, що ось він і стане переможцем. Але співачка вирішила інакше.

І от остаточний вибір був зроблений, і оголошений на останній Церемонії троянд.

А сталося це, коли Дмитро та Андрій стали на коліно і зробили Златі, одягненій у весільну сукню, пропозиції зі словами кохання.

Холостячка 2: Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка Андрія Задворного

Андрій Задворний зробив Златі Огнєвіч пропозицію руки і серця у фіналі шоу "Холостячка" 4 грудня (фото: скрін з відео)

"Я кажу тобі" так!, я згодна! Я готова створити з тобою сім'ю", - відповіла Огнєвіч Задворному.

Співачка зазначила, що їхні стосунки - "як гірки": "я зачаровувалася та розчаровувалася".

Холостячка 2: Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка Андрія Задворного

"Холостячка" Злата Огнєвіч і переможець проекту Андрій Задворний (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

Злата додала також, що не кожна закоханість може перерости в кохання, але її почуття змогло.

Пара закріпила цей урочистий момент ніжним поцілунком і обіймами.

Відео: фінальний 12-й випуск шоу "Холостячка", на якому Злата назвала переможця, відбувся 3 грудня

Андрій Задворний був двічі одружений, має доньку. Коханий Злати має власне виробництво дерев'яних іграшок для дітей від року до 10.

Холостячка 2: Злата Огнєвіч вибрала собі чоловіка Андрія Задворного

Андрій Задворний (фото: instagram.com/holostyakstb)

Зазначимо, що в анонсі перед цим був обраний інший переможець шоу "Холостячка", якого нібито обере Злата Огнєвіч.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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