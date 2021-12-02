Інтрига "Холостячки 2" розкрита: в анонсі фіналу впізнали переможця, якого обере Злата Огневич

Шоу "Холостячка 2" вже в п'ятницю, 3 грудня завершиться суперфіналом, в якому співачка Злата Огневич обере свого чоловіка серед трьох претендентів - 38-річного Дмитра Шевченка, 31-річного Андрія Задворного та 30-річного Романа Свечкоренко, який повернувся в шоу напередодні фіналу.

Проте вже в анонсі прискіпливі глядачі вбачили переможця. Хто ним може стати - читайте нижче в матеріалі Styler .

Так, в ролику Злата каже, що саме цього чоловіка вона дуже чекала, поруч з ним розкривається її жіночність, і вона довіряє своєму серцю.

У фінальному епізоді Злата у весільній сукні зустріне свого обранця, скаже йому головні три слова, а він вдягне на її палець обручку. У цьому моменті шанувальники розгледіли переможця, і це, ймовірно - Дмитро Шевченко.

Ось що пишуть фани в коментарях до ролика:

Діма виграв. У Златі дуже гарна сукня

По одягу навіть видно, що Діма виділяється. Нарядили як нареченого його, тут без варіантів

По великих пальцях руки - Діма

Рука Діми з обручкою

Що відомо про фіналістів

Дмитру Шевченку 38 років, він розлучений, має свою клінінгову компанію у Львові. Багато часу присвячує спорту відпочинку, любить подорожувати.

Фото: Дмитро Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Андрію Задворному 31 рік, він був двічі одружений, має доньку. У нього власне виробництво дерев'яних розвиваючих іграшок для дітей від року до 10.

Фото: Андрій Задворний (instagram.com/holostyakstb)

Роман Свечкоренко - психолог, йому 30 років, був одружений, виховує доньку. На проекті з'ясувалося, що чоловік ще не розлучений офіційно, тому попри симпатію, Злата "попросила його на вихід" близько місяця тому. Умовою повернення стало його розлучення. І от в попередньому випуску Рома знов став учасником другого сезону "Холостячки".

Фото: Роман Свечкоренко (instagram.com/holostyakstb)

Інтрига була привідкрита ще кілька тижнів тому

Цікаво, що ще в середині листопада Злата заінтригувала в своєму Instagram фото, на якому вона з якимось чоловіком цілується на узбережжі Київського моря. Шанувальники майже одноголосно впізнали в "Містері Х" Дмитра Шевченка.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Це ви і Діма тепер відомо хто стане переможцем шоу"; "Так, дуже на Діму схожий", - пишуть фоловери в коментарях.

Річ у тім, що зйомки шоу закінчуються ще до початку його показу, тому поки українці з нетерпінням чекають фіналу, пара вже може жити разом, а може навіть вже й розбігтися.

Нагадаємо, що фінал шоу стартує на каналі СТБ у п'ятницю, 3 грудня о 19:00.