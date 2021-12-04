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Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного

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Суббота 04 декабря 2021 00:00
Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного Коллаж РБК-Украина: "Холостячка" Злата Огневич выбрала победителя реалити
Автор: Владимир Костырин

Главная героиня проекта "Холостячка 2" Злата Огневич выбрала победителя шоу в финальном 12-м эпизоде. Возлюбленным певицы стал 31-летний Андрей Задворный.

3 декабря их история любви официально утвердилась на романтическом реалити на глазах у сотен тысяч зрителей.

Интрига сохранялась до последнего, в этом суперфинале артистка на главных свиданиях с участниками Андреем, 38-летним Дмитрием Шевченко, и вернувшимся в проект 30-летним Романом Свечкоренко взвешивала все "за" и "против", прислушивалась к сердцу.

Затем Злата отпустила Романа, хотя у многих его камбэк в реалити перед суперфиналом вызвал чувство, что он-то и станет победителем. Но певица решила иначе.

И вот окончательный выбор был сделан, и оглашен на последней Церемонии роз.

А произошло это, когда Дима и Андрей стали на колено и сделали Злате, облаченной в свадебное платье, предложения со словами любви.

Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного

Андрей Задворный сделал Злате Огневич предложение руки и сердца в финале шоу "Холостячка" 4 декабря (фото: скрин с видео)

"Я говорю тебе "Да!, я согласна! Я готова создать с тобой семью", - ответила Огневич Задворному.

Певица отметила, что их отношения - "как горки": "я завораживалась и разочаровывалась".

Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного

"Холостячка" Злата Огневич и победитель проекта Андрей Задворный (фото: facebook.com/tarapata.maksym)

Злата добавила также, что не каждая влюбленность может перерасти в любовь, но ее чувство - смогло.

Пара закрепила этот торжественный момент нежным поцелуем и объятиями.

Видео: финальный 12-й выпуск шоу "Холостячка", на котором Злата назвала победителя, состоялся 3 декабря

Андрей Задворный был дважды женат, у него есть дочь. Возлюбленный Златы имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10.

Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного

Андрей Задворный (фото: instagram.com/holostyakstb)

Отметим, что в анонсе перед этим был определен другой победитель шоу "Холостячка", которого якобы выберет Злата Огневич.

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Злата Огневич Холостячка
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