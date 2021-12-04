Холостячка 2: Злата Огневич выбрала себе мужа Андрея Задворного
Главная героиня проекта "Холостячка 2" Злата Огневич выбрала победителя шоу в финальном 12-м эпизоде. Возлюбленным певицы стал 31-летний Андрей Задворный.
3 декабря их история любви официально утвердилась на романтическом реалити на глазах у сотен тысяч зрителей.
Интрига сохранялась до последнего, в этом суперфинале артистка на главных свиданиях с участниками Андреем, 38-летним Дмитрием Шевченко, и вернувшимся в проект 30-летним Романом Свечкоренко взвешивала все "за" и "против", прислушивалась к сердцу.
Затем Злата отпустила Романа, хотя у многих его камбэк в реалити перед суперфиналом вызвал чувство, что он-то и станет победителем. Но певица решила иначе.
И вот окончательный выбор был сделан, и оглашен на последней Церемонии роз.
А произошло это, когда Дима и Андрей стали на колено и сделали Злате, облаченной в свадебное платье, предложения со словами любви.
Андрей Задворный сделал Злате Огневич предложение руки и сердца в финале шоу "Холостячка" 4 декабря (фото: скрин с видео)
"Я говорю тебе "Да!, я согласна! Я готова создать с тобой семью", - ответила Огневич Задворному.
Певица отметила, что их отношения - "как горки": "я завораживалась и разочаровывалась".
"Холостячка" Злата Огневич и победитель проекта Андрей Задворный (фото: facebook.com/tarapata.maksym)
Злата добавила также, что не каждая влюбленность может перерасти в любовь, но ее чувство - смогло.
Пара закрепила этот торжественный момент нежным поцелуем и объятиями.
Видео: финальный 12-й выпуск шоу "Холостячка", на котором Злата назвала победителя, состоялся 3 декабря
Андрей Задворный был дважды женат, у него есть дочь. Возлюбленный Златы имеет собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10.
Андрей Задворный (фото: instagram.com/holostyakstb)
Отметим, что в анонсе перед этим был определен другой победитель шоу "Холостячка", которого якобы выберет Злата Огневич.