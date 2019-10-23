Холодні дощі накриють Україну: синоптик назвала дату

Погода в Україні в найближчі кілька днів все ще буде радувати жителів країни досить теплим, але туманним жовтнем. Але вже зовсім скоро в країні почнеться сезон холодних дощів. Про це свідчать дані з карт Українського гідрометцентру.

Завтра, 24 жовтня, по всій країні буде суха погода з мінливою хмарністю. Температура коливатиметься в межах +16... +21 градуса (за винятком Закарпаття, де очікується +22... +24 тепла). Найближчої ночі від +6 до +11.

У Києві в четвер сухо, мінлива хмарність та тумани. Температура +17... +19, вночі +8... +10.

Погода в Україні 24-27 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Така синоптична ситуація буде тривати в Україні аж до 27 жовтня. Але вже у понеділок, 28 жовтня, в країну увірветься похолодання, яке охопить Захід і Північ країни. У цих областях очікуються дощі і денна температура від +9 до +14 градусів.

Погода в Україні 28 жовтня (фото: meteo.gov.ua)