Холодной или горячей: какой водой лучше всего мыть волосы

Уход за волосами составляет неотъемлемую часть нашей жизни. Необходимо мыть волосы в воде правильно температуры, чтобы предотвратить частое загрязнение.
Об этом сообщила трихолог Юлиана Ерстенюк в Instagram.
По ее словам, вода для мытья головы не должна быть горячей или холодной. Лучше всего, чтобы вода была теплой.
Все потому, что холодная - сужает сосуды и будет нарушать кровоснабжение фолликул и будет способствовать плохому растворению кожного жира.
А горячая вода наоборот будет расширять сосуды и будет стимулировать сальные железы к выработке кожного жира. В результате голова будет быстрее "жирнеть".
Если часто мыть волосы горячей водой, стенки сосудов становятся слабыми, кожа теряет упругость.
В целом, волосы нужно мыть тогда, когда возникает такая необходимость. В среднем - один раз в три дня.
Владельцам жирной кожи нужны более частые водные процедуры, чем тем, у кого она сухая. Длинные волосы следует мыть реже, чем короткие.
Также, если у вас достаточно густые, плотные или вьющиеся волосы, ежедневное мытье шампунем может навредить, сделав волосы сухими.
К тому же волосы могут быстро загрязняться из-за частого расчесывания и укладки. Поэтому важно следить за чистотой расчески, периодически мыть ее и обрабатывать антисептиком.
Кроме того, причиной загрязнения могут быть и факторы внешней среды. Во время прогулок на открытом воздухе на волосах оседают частицы пыли.
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