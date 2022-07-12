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Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погода

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Вівторок 12 липня 2022 07:30
Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погода Фото: Погода в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна, з дощами та грозами. А температура повітря буде нетиповою для середини липня - місцями можливе похолодання до +10 +14 градусів у денні години.

Яка погода чекає українців у найближчі десять днів - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході України

За даними порталу Pogoda33, на сході погода у вівторок очікується суха і без опадів, до +23 градусів вдень. У середу можливі невеликі короткочасні дощі, прогріється до + 24 градусів.

У четвер похмуро, можливий дощ і буде прохолодно - до +21 градуса. З п'ятниці прийде потепління до + 26 градусів і буде сухо аж неділі.

Очікуються сильні опади, і температура знову впаде до + 21 + 22 градусів. Потепління до + 25 градусів прийде тільки 20 липня.

Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погодаПогода на півночі України

У північній частині завтра можливі невеликі дощі в другій половині дня, температура підніметься не вище + 20 градусів. У середу в регіоні очікуються сильні дощі та похолодання вдень до +13 +14 градусів.

З четверга на півночі встановиться суха погода, можливі лише невеликі короткочасні дощі. Вдень температура підніматиметься до + 20 + 25 градусів. 19 липня знову прийдуть сильні дощі.

Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погодаПогода на півдні України

На півдні вночі температура у вівторок впаде до + 16 градусів, вдень очікується до +24 градусів. У середу вранці можливий дощ, вдень прогріється до + 26 градусів.

З четверга в південні області повернеться суха і сонячна погода. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури до + 29 + 31 градуса.

У ніч з суботи на неділю очікується сильний дощ. Він зіб'є трохи спеку і до 20 липня буде сухо і тепло.

Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погодаПогода на заході України

У західній частині дощі очікуються у вівторок і середу. Нічна температура впаде до +9 градусів, вдень очікується від +16 до + 20 градусів. У четвер сонячна і суха погода повернеться, прогріється відразу до + 24 + 25 градусів.

У неділю очікується ще одна хвиля похолодання. Вночі близько + 9 градусів, вдень від + 15 до + 20 градусів. А в понеділок, 18 липня, знову зарядять дощі.

Потепління прийде раптово-19 липня, температура повітря стрибне до +26 +28 градусів, а 20 липня очікується спека до +36 градусів.

Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погодаПогода в Києві

У Києві 12 липня можливий невеликий короткочасний дощ, вночі +14 градусів, вдень не більше +21 градуса. У середу прогнозується багато опадів і різке похолодання до +13 +15 градусів вдень.

У четвер сонячна погода повернеться, і температура різко піде вгору, очікується + 25 + 27 градусів. Невелике похолодання знову прийде в неділю, а з понеділка знову потеплішає.

Холодна пауза з дощами в розпал літа: де очікується неприємна погода

До речі, раніше ми писали, що синоптики зробили важливе попередження про погоду.

А також ми розповідали, що оновлено прогноз погоди на липень.

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