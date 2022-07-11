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Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

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Понеділок 11 липня 2022 07:30
Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень буде нестабільна і неприємна. У більшості областей прогнозуються дощі, грози, місцями - шквали та град. Температура повітря впаде у всіх областях, а жителям Західної частини доведеться дістати теплі речі.

Яка погода чекає українців в найближчий тиждень - розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 11 липня

У понеділок грозами накриє всі області України, можливі зливи та шквальний вітер. Найхолодніше буде в західній частині країни. Вночі там температура впаде до + 8 + 12 градусів, вдень від +16 до +21 градуса.

У центральній частині та на півночі вночі від + 13 до +15 градусів, вдень від +21 до + 25 градусів. На сході вдень очікується + 24 +26 градусів, на півдні прогріється до +26 + 29 градусів.

У Києві 11 липня очікується гроза. Вночі + 14 +16 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

Карта погоди в Україні на понеділок, 11 липня

Погода в Україні 12 липня

У вівторок грози втримаються в західних областях і на півночі країни. Центральна частина, південь і схід - без істотних опадів.

Вночі у західній частині від +7 до +10 градусів, у центрі +11 +14 градусів, на півдні та сході від +13 до + 16 градусів.

Вдень у західній частині від + 16 до +19 градусів, на півночі та в центрі від +21 до +24 градусів, у південній частині та на сході від +24 до + 27 градусів.

У Києві синоптики прогнозують грозу. Вночі в столиці + 12 +14 градусів, вдень від +22 до + 24 градусів.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

Карта погоди в Україні на вівторок, 12 липня

Погода в Україні 13 липня

Грози вируватимуть на заході країни, в північній частині та на північному сході. Південь, схід і центральна частина - без опадів.

Нічна температура коливатиметься від + 9 до +12 градусів на заході та півночі, в центрі й на сході очікується від +13 до +15 градусів, на півдні прогріється повітря до + 17 градусів.

Вдень почне теплішати у всіх областях країни: на заході, півночі та в центрі очікується від +20 до +24 градусів. У південній частині та на сході прогнозується +26 +29 градусів.

У Києві 13 липня пройде гроза, вночі +12 +14 градусів. Вдень у столиці очікується + 22 + 24 градуси.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

Карта погоди в Україні на середу, 13 липня

Погода в Україні 14 липня

У четвер холодна погода почне залишати територію України. Опади можливі лише на Волині, у Тернопільській та Житомирській областях, у північній частині та на північному сході. На решті території буде сонячно.

Нічна температура підніметься у всіх областях до +15 +17 градусів, вдень очікується від +23 до +25 градусів. У південних областях очікується + 27 + 29 градусів.

У Києві синоптики прогнозують грозу. Вночі в столиці + 14 +16 градусів, вдень від +23 до + 25 градусів.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погоди

Карта погоди в Україні на четвер, 14 липня

Погода в Україні 15 липня

У п'ятницю в Україну повернеться сонячна і тепла погода. Синоптики прогнозують сонячний і ясний день по всіх областях. Нічна температура повітря коливатиметься від + 13 до +17 градусів, на півдні до + 19 градусів.

Вдень у більшості областей країни прогріється від + 25 до +27 градусів, у центральній частині та на півдні очікується до +29 + 32 градусів.

У Києві 15 Липня без опадів, сонячно і сухо. Вночі + 14 +16 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

Грозами і холодом накриє всю Україну: синоптики назвали дату поліпшення погодиКарта погоди в Україні на п'ятницю, 15 липня

До речі, раніше ми розповідали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.

А також ми писали, що голова Укргідрометцентру попередив, що комфортної температури влітку можна більше не чекати.

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