Холодна осінь і зима: синоптики попереджають про складну погоду

Погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, очікується несприятлива на півночі, сході, частково на півдні і в центральних областях країни. Синоптики прогнозують короткочасні локальні дощі, сильний вітер і низьку температуру повітря.

Погода на сході очікується мінлива. У Харківській та Полтавській областях пройдуть дощі, в Дніпрі, Луганській і Донецькій областях очікується суха погода. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +13 +16 градусів.

На півдні сонячно буде тільки в Миколаєві, в інших областях – короткочасні помірні дощі. Вночі в регіоні очікується від +7 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +15 +18 градусів. У Криму дощ, вночі +7 +9 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

Північні області затягне хмарами, пройдуть дощі, вітер до 12м/с. Вночі від +4 до +6 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

На заході вигляне сонце, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів, вдень у більшості областей регіону очікується +12 +14 градусів, тепліше буде у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді, до +15 +17 градусів.

В центральній частині України пройдуть дощі, очікується сильний вітер. Вночі від +5 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +13 +15 градусів.

У Києві 20 вересня буде хмарно і дощитиме. Синоптики прогнозують нічну температуру +6 +8 градусів, вдень прогріється до +11 +13 градусів.

Погода в Україні 20 вересня

Як повідомляє сайт Meteoprog, зима 2019-2020 виявиться однією з найсуворіших за останні 30 років. Перші морози і сніг прийдуть дуже рано, і весна настане не раніше, ніж наприкінці березня.

"Зима сніжна й морозна. Холод протримається до середини березня. Тільки в кінці квітня потеплішає. Літо тепле, а в серпні - спекотне. Осінь холодна і волога. У жовтні і листопаді – можливі морози", - такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань.