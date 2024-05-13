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Холодная, теплая или горячая? Какая пища на самом деле полезна для организма

Любое блюдо должно приносить пользу (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Как правильно питаться и какие продукты выбирать, чтобы уберечь здоровье - важный вопрос, интересующий многих. В то же время, далеко не все задумываются о температуре потребляемой пищи. Речь идет о том, какие блюда или напитки наиболее полезны для организма - холодные, теплые или горячие.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на человеческий организм и процесс пищеварения влияют продукты разной температуры.

При подготовке материала были использованы следующие источники: GreenPost, JustFood.org.ua, Medical News Today.

Холодная пища

В конце прошлого века среди некоторых модниц была распространена так называемая "холодная диета". Она была основана на том, что употребление холодных и даже ледяных продуктов заставляет пищеварительную систему работать усерднее, чтобы расщеплять и поглощать питательные вещества. Поскольку такой процесс требует больших затрат энергии, лишние килограммы буквально "сжигаются".

В то же время, по мнению большинства экспертов, употребление холодной пищи (особенно на завтрак или ужин) может привести к расстройствам желудка, энтероколиту (воспалению толстой кишки) и повышенному газообразованию.

Это связано, прежде всего, с тем, что утром обмен веществ требует "запуска", а вечером - замедляется.

Диетологи объясняют - холодную пищу организм переваривает очень медленно, ведь должен "нагреть" ее до температуры тела. Исходя из этого, употребление холодных блюд будет наиболее безопасным в середине дня.

Холодная вода также задерживается в желудке до нагрева, следовательно, не выполняет своей основной функции - очищение и увлажнение организма ("зависая" в желудке она, наоборот, может привести к отечности).

Горячая пища

Исходя из ряда проведенных ученым исследований, горячая пища лучше другой усваивается организмом, поскольку питательные вещества в ней частично расщеплены в процессе приготовления.

Кроме того, горячие блюда люди едят медленнее, что также полезно для пищеварительной системы, ведь для усвоения питательных веществ остается больше времени.

В то же время слишком высокая температура пищи может привести к отеку пищевода и затруднению глотания. Также очень горячие блюда, съеденные слишком быстро, могут привести к негативным последствиям:

  • ожогам рта, слизистой губ, языка и внутренней поверхности щек
  • стоматиту или ларингиту (при попадании инфекций в ожоговые раны)
  • стенозу (сужению гортани)
  • язве желудка или гастриту

В заключение, горячие блюда могут давать человеку "быстрое" ощущение сытости, связанное с медленным процессом потребления продуктов. Однако такое чувство может быть обманчивым и быстротечным.

Теплая пища

По словам большинства ученых, чтобы приносить пользу организму, температура употребляемых продуктов должна примерно соответствовать температуре тела и составлять от 36 до 40 градусов по Цельсию.

Такая пища лучше всего усваивается желудочно-кишечным трактом, почками и печенью и помогает организму:

  • очистить кровь
  • провести детокс организма через почки, кожу, лимфатическую систему
  • увлажнить кожу

Так же и с напитками - теплой водой, чаем, соками, морсами и т.д.

Диетологи отмечают - теплая вода (даже температурой до 60 градусов по Цельсию) утром натощак особенно полезна, ведь мягко готовит ЖКТ к дневной работе, вымывая остатки пищи, желудочный сок и слизь, которые накопились за ночь на стенках желудка и кишечника.

Это ускоряет метаболизм, улучшает перистальтику, кровообращение, состояние кожи и здоровье в целом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты могут быстро испортить настроение и почему.

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