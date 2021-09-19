Холодяка з дощами і сильний вітер: в Україні відчутно погіршиться погода
Погода в Україні 19 вересня через вплив циклону очікується ще холодніша, а також у більшості областей пройдуть періодичні дощі, посилиться вітер, матиме поривчастий характер. При цьому з початку наступного тижня синоптична ситуація тільки погіршиться.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.
Найхолодніше цієї неділі буде в західних регіонах, де температура повітря в денний час опуститься до +7... +12 градусів.
Але в той самий час як значний погодний контраст на півдні України прогнозується близько +20... +25 градусів.
У східних областях температура повітря становитиме +18... +22 градусів.
У центрі України стовпчики термометрів покажуть +16... +19 градусів, тільки у Вінницькій області буде холодніше - близько +14... +15 градусів.
У північній частині України теж буде прохолодно: у Житомирській області близько +13 градусів, у Київській та Чернігівській областях +15... +16 градусів, у Сумській області - до +17 градусів.
У Києві 19 вересня очікується дощ, буде поривчастий вітер. Температура повітря в столиці складе вдень близько 15 градусів.
Діденко попередила, що вже з понеділка, 20 вересня, в Україні буде ще більше похолодання, і градуси "сповзуть" до +7... +12 градусів.
Такий невтішний прогноз на першу половину наступного тижня підтверджує в Укргідрометцентрі.
Так, за даними синоптиків, періодичні дощі з грозами пройдуть в Україні з понеділка по четвер, а зниження температури повітря очікується скрізь, причому в деяких регіонах аж до +6... +7 градусів у денний час.
Карта погоди в Україні 20 вересня (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоди в Україні 21 вересня (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоди в Україні 22 вересня (фото: meteo.gov.ua)
Карта погоди в Україні 23 вересня (фото: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, коли в Україні буде "бабине літо".
Також ми писали про те, що через негоду без світла в Україні залишилися понад 70 населених пунктів.