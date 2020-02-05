Холод у відносинах: Меладзе натякнув на розлучення з Брежнєвою

Костянтин Меладзе привітав свою дружину Віру Брежнєву з днем народження в Instagram. Але це привітання викликало підозру у шанувальників співачки, які порахували, що Меладзе занадто холодно привітав її з 38-річчям.

Було припущення, що таке "сухе" привітання пов'язано з тим, щоб ніяк не підносити співачку перед іншими артистами, з яким працює Костянтин. Варто зазначити, що день народження співачки був у понеділок, 3 лютого.

Меладзе разом з Брежнєвої (фото: instagram.com/meladzemusic)

"Сьогодні свій день народження відзначає наша Віра! Віра Брежнєва - співачка, актриса, ведуча, посол доброї волі ООН, амбасадор багатьох світових брендів, а з недавніх пір засновниця власного косметичного бренду VERA! Бажаємо успіхів та процвітання у всіх починаннях, бути такою ж життєрадісною і щасливою! Завжди залишатися яскравою, красивою і сонячною! З днем народження, Віра! З любов'ю, сім'я Meladze Music", - написав Меладзе

Варто зазначити, що тема про розлучення пари уже на слуху досить тривалий час. Ходили чутки, що Костянтин завів роман з однією з своїх підопічних - вокалісткою ВІА Гри Ерікою Герцег. Але артистка одному з інтерв'ю зізналася, що незабаром виходить заміж і її обранець - це не Костянтин.

Раніше Брежнєва підігріла чутки про розлучення з Меладзе, коли опублікувала в Instagram фото зі словами про те, що "вже пізно повертатися назад". При цьому знімок був дуже сумним.