Холера в Україні: інфекціоніст розповів про хвороби, які можуть прийти через війну

Війна в Україні може спровокувати спалахи небезпечних інфекційних хвороб. Це пов'язано з багатьма факторами - порушенням графіка вакцинації, забруднення навколишнього середовища і води, а також умови моторошної антисанітарії в районах активних бойових дій.
Як розповів лікар-інфекціоніст Федір Лапій у коментарі для ТСН, українцям варто турбуватися про спалахи двох інфекційних захворювань - холери та дифтерії.
"Треба занепокоїтися, наприклад, дифтерією. Яка приходить разом з війною та іншими інфекціями, які ми називаємо вакцинокерованими. Проти яких зараз потрібно проводити вакцинацію", - підкреслив інфекціоніст.
Основною проблемою на тимчасово окупованих територіях є вода. Вона забруднена та у людей часто немає доступу до чистої води.
"Потрібно використовувати чисту, знезаражену воду. Будь-яку воду, яку ви використовуєте для себе, ви повинні кип'ятити. Найголовніше правило: руки повинні бути чистими, а вода повинна бути кип'яченою", - додав Федір Лапій.
Саме в умовах зруйнованої інфраструктури та відсутності доступу до чистої води, а ще й в умовах спекотної погоди, значно зростає ризик різних кишкових інфекцій.
"Враховуючи, що в Азовському, Чорному морях, дельті Південного Бугу раніше вже виявляли збудника холери, а також були випадки холери в Маріуполі, Миколаєві, то через те, що інфраструктура зруйнована, обмежений доступ до чистої води, Каналізаційні води не очищаються, масові поховання, як злочин РФ, можуть призвести до спалахів, у тому числі й холери", - пояснив медик.
Він зазначив, що при порушенні доступності населення до медичної допомоги, вакцинації - слід очікувати вакцинокерованих інфекцій, зокрема, дифтерії.
Холера - гостра кишкова інфекція, бактерії холери зазвичай поширюються у воді. Зараження - фекально-оральне.
Вражає тонкий кишечник і проявляється у вигляді водянистої діареї, блювоти, швидкою втратою організмом рідини та електролітів.
Хворі скаржаться на сухість у роті, сильну спрагу і м'язову слабкість. Дуже небезпечна і можна привести до гіповолемічного шоку і смерті.
Дифтерія - інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає носоглотку, зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи. Передається повітряно-крапельним шляхом.
Особливо небезпечна для дітей, оскільки швидко розвивається круп - закупорка дихальних шляхів плівкою і набряком. Заразиться можна від хворої людини, через предмети хворої людини та через заражені продукти.
При дифтерії швидко і сильно підвищується температура тіла, шкіра стає бліда, з'являється слабкість, набряк м'яких тканин шиї, біль в горлі, проблеми з ковтанням, збільшуються мигдалини, набрякає слизова глотки й на ній з'являється плівчастий наліт.
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