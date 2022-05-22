Холера в Украине: инфекционист рассказал о болезнях, которые могут прийти из-за войны

"Надо обеспокоиться, например, дифтерией. Которая приходит вместе с войной и другими инфекциями, которые мы называем вакционоуправляемыми. Против которых сейчас нужно проводить вакцинацию", - подчеркнул инфекционист.

Основной проблемой на временно оккупированных территориях является вода. Она загрязнена и у людей часто нет доступа к чистой воде.

"Нужно использовать чистую, обеззараженную воду. Любую воду, которую вы используете для себя, вы должны кипятить. Самое главное правило: руки должны быть чистыми, а вода должна быть кипяченой", - добавил Федор Лапий.

Именно в условиях разрушенной инфраструктуры и отсутствия доступа к чистой воде, а еще и в условиях жаркой погоды, значительно возрастает риск различных кишечных инфекций.

"Учитывая, что в Азовском, Черном морях, дельте Южного Буга ранее уже выявляли возбудителя холеры, а также были случаи холеры в Мариуполе, Николаеве, то из-за того, что инфраструктура разрушена, ограниченный доступ к чистой воде, канализационные воды не очищаются, массовые захоронения, как преступление РФ, могут привести к вспышкам, в том числе и холеры", - пояснил медик.

Он отметил, что при нарушении доступности населения к медицинской помощи, вакцинации - следует ожидать вакциноуправляемых инфекций, в частности, дифтерии.

Холера - острая кишечная инфекция, бактерии холеры обычно распространяются в воде. Заражение - фекально-оральное.

Поражает тонкий кишечник и проявляется в виде водянистой диареи, рвоты, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов.

Больные жалуются на сухость во рту, сильную жажду и мышечную слабость. Очень опасна и можно привести к гиповолемическому шоку и смерти.

Дифтерия - инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает носоглотку, затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Передается воздушно-капельным путем.

Особенно опасна для детей, так как быстро развивается круп - закупорка дыхательных путей пленкой и отеком. Заразится можно от больного человека, через предметы больного человека и через зараженные продукты.

При дифтерии быстро и сильно повышается температура тела, кожа становится бледная, появляется слабость, отек мягких тканей шеи, боль в горле, проблемы с глотанием, увеличиваются миндалины, отекает слизистая глотки и на ней появляется пленчатый налет.